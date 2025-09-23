雞翼食譜合集｜打風最啱！35款雞翼簡易食譜　煎焗燜釀氣炸樣樣齊

雞翼食譜｜打風食乜餸｜家常菜、派對小吃、宵夜下午茶，雞翼都必入最受歡迎的三甲之列。尤其打風儲糧，雞翼必定首選，不但好味、耐放，煮法亦千變萬化。以下就介紹35款雞翼食譜大全，煎、炸、焗、蒸、燜、氣炸等，按烹調方法分類，快點Bookmark這篇文章吧！

煎：椒鹽雞翼、芝麻蜜糖雞翼、黑啤雞翼、薑葱豆豉雞翼、蠔油雞翼、煎鹽焗雞翼、柚子蜜雞翼、檸檬冰糖雞翼、蝦醬雞翼、腐乳煎雞翼、茄汁雞翼

雞翼食譜｜椒鹽雞翼

【雞翼食譜】椒鹽雞翼新手必學　只靠3樣材料超惹味！👈👈👈有片睇

椒鹽雞翼食譜

雞翼食譜｜芝麻蜜糖雞翼

【雞翼食譜】芝麻蜜糖雞翼放題另類必點小食　一招輕鬆令雞翼全熟👈👈👈有片睇

芝麻蜜糖雞翼食譜

雞翼食譜｜黑啤雞翼

【雞翼食譜】黑啤雞翼微甘帶麥香　啤酒醃雞翼滑嫩又入味👈👈👈有片睇

黑啤雞翼食譜

雞翼食譜｜薑葱豆豉雞翼

【雞翼食譜】薑葱豆豉雞翼惹味香口新手必學　3招令雞翼更入味！👈👈👈有片睇

薑葱豆豉雞翼

雞翼食譜｜蠔油雞翼

【雞翼食譜】蠔油雞翼15分鐘入門級雞翼新手必學　鹹鮮惹味送飯一流👈👈👈有片睇

蠔油雞翼食譜

雞翼食譜｜鹽焗雞翼

【雞翼食譜】煎鹽焗雞翼15分鐘煮好！如何煎出少油脆皮雞翼？👈👈👈有片睇

鹽焗雞翼食譜

雞翼食譜｜柚子蜜雞翼

【雞翼食譜】柚子蜜雞翼皮脆肉嫩　酸咪咪消滯排毒美肌👈👈👈有片睇

柚子蜜雞翼食譜

雞翼食譜｜檸檬冰糖雞翼

【雞翼食譜】檸檬冰糖雞翼沾滿醬汁　酸甜開胃最啱初夏享用👈👈👈有片睇

檸檬冰糖雞翼食譜

雞翼食譜｜蝦醬雞翼

【雞翼食譜】蝦醬雞翼15分鐘煮好　不用油炸一樣皮薄脆口金黃色！👈👈👈有片睇

蝦醬雞翼食譜

雞翼食譜｜腐乳煎雞翼

【雞翼食譜】腐乳煎雞翼鹹香入味　皮薄酥脆全靠撲這2種粉？👈👈👈有片睇

腐乳煎雞翼食譜

雞翼食譜｜茄汁雞翼

【雞翼食譜】茄汁雞翼15分鐘煮好　自製醬汁茄汁比鮮茄更有營養？👈👈👈有片睇

茄汁雞翼食譜
燜：香茅魚露燜雞翼、薯仔燜雞翼

雞翼食譜｜香茅魚露燜雞翼

【雞翼食譜】香茅魚露燜雞翼好惹味　越南、泰國魚露點樣分？👈👈👈有片睇

香茅魚露燜雞翼食譜

雞翼食譜｜薯仔燜雞翼

【雞翼食譜】薯仔燜雞翼連汁都撈埋！童年最愛家常菜👈👈👈有片睇

薯仔燜雞翼食譜
焗：單骨水牛城雞翼、辣味雞翼

雞翼食譜｜單骨水牛城雞翼Buffalo Wings

【雞翼食譜】免油炸水牛城Buffalo Wings　單骨雞翼食得過癮👈👈👈有片睇

單骨水牛城雞翼食譜

雞翼食譜｜辣味雞翼

【雞翼食譜】辣味雞翼自煮經濟實惠　加多一個步驟雞翼爆汁又入味！👈👈👈有片睇

辣味雞翼食譜
釀：芝士釀雞翼、明太子釀雞翼、蝦膠釀雞翼

雞翼食譜｜芝士釀雞翼

【雞翼食譜】芝士釀雞翼鹹香拉絲雙重芝味　雞翼拆骨只需簡單3步！👈👈👈有片睇

芝士釀雞翼食譜

雞翼食譜｜明太子釀雞翼

【雞翼食譜】明太子釀雞翼鹹鮮啖啖肉　拆骨釀餡20分鐘完成！👈👈👈有片睇

明太子釀雞翼食譜

雞翼食譜｜蝦膠釀雞翼

【雞翼食譜】蝦膠釀雞翼2步輕鬆去骨　簡單1招釀蝦膠乾淨不黏手👈👈👈有片睇

蝦膠釀雞翼食譜
煮：豉油雞翼、口水雞翼、可樂雞翼、花雕蒜香雞翼尖、話梅雞翼

雞翼食譜｜豉油雞翼

【雞翼食譜】豉油雞翼懶人製法入味不用醃　雞翼嫩滑不老要這樣做？👈👈👈有片睇

豉油雞翼食譜

雞翼食譜｜口水雞翼

【雞翼食譜】口水雞翼嫩滑開胃　四川辣汁簡單自製饞涎欲垂！👈👈👈有片睇

口水雞翼食譜

雞翼食譜｜可樂雞翼

【雞翼食譜】可樂雞翼香甜惹味！煎香再滾20分鐘即成👈👈👈有片睇

可樂雞翼食譜

雞翼食譜｜花雕蒜香雞翼尖

【雞翼食譜】花雕蒜香雞翼尖香辣惹味舔舔脷　軟腍滑的秘訣👈👈👈有片睇

花雕蒜香雞翼尖食譜

雞翼食譜｜話梅雞翼

【雞翼食譜】話梅雞翼酸甜醒胃夏日最啱　2種材料搞掂比花雕更香👈👈👈有片睇

話梅雞翼食譜
浸：花椒鹽水雞翼、瑞士雞翼、太平館瑞士雞翼

雞翼食譜｜花椒鹽水雞翼

【雞翼食譜】花椒鹽水雞翼　皮滑肉嫩靠餘溫慳水慳力👈👈👈有片睇

花椒鹽水雞翼食譜

雞翼食譜｜瑞士雞翼

【雞翼食譜】瑞士雞翼皮滑肉嫩　Sweet變Swiss香甜惹味👈👈👈有片睇

瑞士雞翼食譜

雞翼食譜｜太平館瑞士全雞翼

瑞士雞翼食譜｜太平館瑞士雞翼神還原4貼士　滑溜多汁要用雞全翼

瑞士雞全翼食譜
蒸：花雕雞翼

雞翼食譜｜花雕雞翼

【雞翼食譜】懶人版花雕雞翼20分鐘有得食　想酒香更入味有妙法👈👈👈有片睇

花雕雞翼食譜
炸：南乳雞翼、鹹蛋黃雞翼、蒜蓉牛油雞翼、單骨冬蔭功雞翼、黃淑儀炸辣雞翼

雞翼食譜｜冬蔭功雞翼

雞翼食譜｜單骨冬蔭功雞翼鹹酸辣勁惹味　上碟必加1種材料提鮮👈👈👈有片睇

冬蔭功雞翼食譜

雞翼食譜｜南乳雞翼

【雞翼食譜】南乳雞翼鹹香酥脆　雞翼嫩滑快入味只需1個小秘訣！👈👈👈有片睇

南乳雞翼食譜

雞翼食譜｜鹹蛋黃雞翼

【雞翼食譜】鹹蛋黃雞翼金黃起沙　鹹香脆口極邪惡！👈👈👈有片睇

鹹蛋黃雞翼食譜

雞翼食譜｜蒜蓉牛油雞翼

【雞翼食譜】蒜蓉牛油雞翼滋味香脆　免焗爐4個步驟就搞掂👈👈👈有片睇

蒜蓉牛油雞翼食譜

雞翼食譜｜黃淑儀炸辣雞翼

【雞翼食譜】黃淑儀炸辣雞翼食譜香脆入味8貼士　秘製炸漿2種粉必備

雞翼大功告成，可直接食用或沾泰式辣醬等享用。（節目截圖：《Gi味俱全第三季》）
氣炸：土匪雞翼、沙薑雞翼、名古屋雞翼

雞翼食譜｜氣炸土匪雞翼

【雞翼食譜】土匪雞翼氣炸鍋版　米線舖最強惹味小食15分鐘煮好！👈👈👈有片睇

土匪雞翼食譜

雞翼食譜｜氣炸沙薑雞翼

雞翼食譜｜氣炸鍋沙薑雞翼配自調醬料更惹味　沙薑生薑有何分別？👈👈👈有片睇

沙薑雞翼食譜

雞翼食譜｜氣炸名古屋雞翼

【雞翼食譜】氣炸鍋名古屋雞翼配特製蜜糖蒜香汁　撲不撲生粉？👈👈👈有片睇

名古屋雞翼食譜
