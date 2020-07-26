【入廚貼士】延長豆腐保鮮期1天變7天！免換水只需加1種材料

你喜歡買盒裝豆腐或是街市豆腐？有人會喜歡盒裝豆腐，因其保鮮期比較長，只要包裝沒被開封可保存半個月以上；亦有人喜歡街市豆腐，因其價格便宜而且新鮮製造、豆香濃郁深受歡迎，可是它並沒有保鮮期可言，擺放在雪櫃一天或已發出酸餿的氣味，不能食用。但原來保存新鮮豆腐是有方法的，保鮮期由1天延至7天，只用上3個簡單步驟便可！ 攝影：余曉彤

坊間不少對於保存豆腐的方法都是每天換水及儲存在雪櫃中，保鮮期由1天延至3-5天，個人認為此方法並不是不好，只是比較麻煩需每天更換清水，而且也不確定是否能夠延長保鮮期。記者無意中在日本電視節目發現了一個方法，它稱可以把新鮮豆腐的保質期由1天延長至7天，而且免換水做法簡單！經過實測後發現此方法也實用有效，經過7日豆腐仍然散發出陣陣豆香。

用了「豆腐保鮮法」之後，豆腐擺放7日後仍然散發出陣陣豆香。

記者測試過後感到嘖嘖稱奇，故訪問了香港高等教育科技學院食品與健康科學學系蔡少薇博士這個「豆腐保鮮法」當中的原理及注意事項。在講解保鮮法前，為什麼新鮮豆腐這麼容易變壞呢？

按圖看豆腐容易變壞原因：

按圖看「豆腐保鮮法」完整步驟及原理：