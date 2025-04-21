烚蛋方法｜烚蛋必成功8大貼士＋實試3種方法加一種材料防爆殼！

烚蛋，可說是蛋料理中最容易處理的一個食譜，基本上只要把水煲滾下蛋，等待時間一到便可以把蛋拿起，待冷食用。雖則烚蛋看似毫無難度，但其實亦蘊藏技巧，例如如何令它不爆殼、拿揑蛋黃的生熟程度等，記者作了數個烚蛋的實驗，集合當中的技巧，助大家在下一次烚蛋時可以一擊即中！ 攝影：余曉彤



炒蛋、水煮蛋、煎蛋、荷包蛋...單單是港式的蛋料理已有數款，最容易掌握的應該是烚蛋，但不見得人人都能煮得好。先別說掌握蛋黃的生熟程度，要令蛋殼不裂開也是一大學問，不少人在下蛋的那瞬間便發現蛋白流出，結果一鍋子浮滿蛋白。在網上尋找關於烚蛋的貼士及方法，發現有2個較為多人推薦（1）電飯煲烚蛋法、（2）加醋烚蛋法。記者實測各方法後，綜合了８個烚蛋小貼士及方法。

1.基本烚蛋方法及8大貼士

基本烚蛋5大步驟

步驟1｜準備一個鍋，加入適量的冷水（水位要蓋過3/4隻雞蛋）及室溫蛋。

步驟2｜蓋上鍋蓋，中火煮12分鐘。

步驟3｜熄火，打開鍋蓋立刻把雞蛋移到水中，沖凍水3分鐘或以上，直至雞蛋不再散發熱氣。

步驟4｜把烚蛋的表面敲出裂紋，找出底部撕開蛋殼。

步驟5｜如不用切開，此時便可以享用。若想把烚蛋切開，先把刀沾一沾水後抹一抹，打橫一刀切。

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2.基本烚蛋8大貼士

【1】不要使用有裂痕的蛋：雖然看似是廢話，但若使用有裂痕的雞蛋，注定失敗。

【2】必須使用室溫蛋，因雞蛋和水溫的溫差是不爆殼的重點

【3】雞蛋從雪櫃拿出後先放上兩小時成室溫蛋。如沒有耐性，可在流水下沖水3分鐘，令雞蛋升溫，當雞蛋很冷，但水溫卻很高的時候，雞蛋內的氣會膨脹讓蛋殼在極度溫差下裂開

【4】聽到雞蛋在鍋中碰撞的聲音是正常，但需注意沸騰狀態避免長時間大滾，令雞蛋外殼破碎，保持微滾即可。

【5】把雞蛋沖凍水有助容易脫殼。

【6】把雞蛋握在掌心中較容易感受到雞蛋是否已經降溫。

【7】從底部撕開蛋殼更容易較完整地撕走殼碎

【8】把刀沾水可避免過多蛋黃黏在刀面上；打橫切可避免蛋黃流走。

以上是最基本的烚蛋方法，雖說是最基本但當中仍然有貼士才有助成功。接下來，記者實測電飯煲烚蛋法和加醋烚蛋法。前者在網絡上亦被稱為懶人烚蛋法，因可免睇火及比平常更慳水慳電的方法；後者跟基本的烚蛋方法相似，只是加了醋和在水滾下下蛋，加快了雞蛋熟透的時間。

2.電飯煲烚蛋方法

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3.加醋烚蛋方法

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總結：加醋烚蛋法最快、成品更像溏心蛋！

雖然每個方法各有千秋，個人認為加醋法的時間最短而且出來的效果最像溏心蛋，不管是拌飯、意粉或吃蛋都一樣好吃！電飯煲烚蛋法亦是一個不錯的方法，因為真的不用看火也不怕蛋殼裂開， 只是控制時間比較困難，需作多次嘗試才可以得知自己的電飯煲時間。

不同烚蛋時間的蛋黃生熟程度：

原來烚蛋助身體吸收最多蛋白質！

香港中文大學生命科學學院張志強教授曾接受《香港01》的訪問稱：「烚熟的雞蛋會令當中的蛋白質denature（變性），令它容易被人體消化。而未經煮熟的雞蛋無論蛋黃或蛋白，它的蛋白質也會較難消化，對腸胃做成壓力，也會影響營養的吸收。」

由於不易消化，過多的蛋白質會積存在大腸內，容易受細菌腐化，產生硫化物質，增加患癌風險。（資料圖片）

按圖看烚蛋好處：