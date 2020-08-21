【保溫杯使用安全】泡紅棗水開蓋爆炸傷眼　6款飲料勿放入保溫杯

為環保走「塑」或減用紙杯，大家可能會用保溫杯盛載咖啡、奶茶、牛奶、豆漿、果汁、汽水，或者利用保溫杯焗紅棗水及養生茶，不過一不小心忘記飲用，當數天後一扭開杯蓋，隨即發生「爆炸」，嚴重者更會炸傷眼球。彈蓋及吸啜式的設計，又可能會被滾水燙傷，小小的保溫杯原來危機四伏。

內地一名女子忘了保溫杯內的紅棗水，隔10多天後擰開杯蓋，發生「爆炸」意外。（中視新聞影片截圖）

內地福建福州一名女子利用保溫杯泡紅棗水，但忘了飲用，隔了十多天後去扭開杯蓋，發現杯蓋「鎖」緊，用盡力擰開瓶蓋時即發生爆炸，杯蓋瞬間飛彈，猛力炸傷右眼，引致右眼球破裂。經送醫救治後，醫生表示患者的眼睛血肉模糊，需緊急進行清創手術及縫合，成功讓眼球復位，但恢復後視力多少會受到影響，嚴重的話恐會導致視力衰退。

該名女子被飛彈的杯蓋「炸」傷右眼球，搶救後眼球復位，但恐視力永久受損。（梨視頻影片截圖）

物理科老師許傑接受新聞受訪時表示，保溫杯內處於高壓狀態時，打開後即會洩氣，類似發生「爆炸」的行為。中藥及植物性食材含纖維素，屬於醣類一種，熱水加熱加速發酵，而產生二氧化碳，保溫杯密閉性高，突然打開杯蓋同時壓力瞬間被釋放，進而發生爆炸。

按圖亦可了解事件發展︰

+ 4 + 3 + 2

不止紅棗水，利用保溫杯裝飲品有很多地方需要留意，而一般人卻容易忽略細節。早年內地有名女生用保溫杯裝香蕉牛奶，同樣忘記飲用，由早放到晚之後想起了去扭開杯蓋，結果香蕉牛奶爆炸噴射，由桌面噴到頭頂的床板後黏實，伴隨一陣酸餿味。

早年內地有名女生用保溫杯裝香蕉牛奶，同樣忘記飲用，扭開杯蓋後，香蕉牛奶立即「爆炸」噴射，噴到頭頂的床板上。（中天新聞影片截圖）

專家補充並非全部牛奶飲品都像這樣，咖啡的風險較少，因為咖啡經過高溫烘焙沒有細菌，不容易產生變化。若熱牛奶依賴保溫杯來保存，事實上牛奶在杯內會慢慢降溫，有機會令牛奶變質。化學老師張丕白接受新聞採訪時解釋，水果的果酸和牛奶混合後在密閉狹小的空間內產生發酵，情況類似釀酒，所產生的酒精、二氧化碳和其他氣體，造成壓力過大引起爆炸。

按圖亦可了解事件發展︰

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有些保溫杯的設計是按掣彈開杯蓋，別以為不擰開杯蓋，意外便少發生。被保溫杯燙傷的意外其實存在，主要是因為裝入94‎°C以上的熱水入保溫杯後，只在幾秒鐘後打開蓋，近乎沸騰的熱水從吸管口噴出，伴隨水蒸氣，一不小心可能被燙傷。物理老師岳霖在電視新聞上表示，把沸騰的熱水密封起來，保溫杯內部的壓力比外界大，當打開杯蓋時，外在的氣壓竄進杯內產生高壓，熱水只好從唯一能宣洩的吸管口噴出去。

按圖也可了解專家解釋︰

一般的保溫杯用不鏽鋼製造，專家建議保溫杯內勿放果汁、汽水、牛奶及豆漿，短時間存放酸性飲料或者未至於腐蝕不鏽鋼，但隔晚存放、杯內有刮痕及不鏽鋼材質差的話，有可能破壞材質或釋出重金屬。至於，牛奶、豆漿、奶茶、汽水及紅棗水（含纖維）等會發酵出氣體，使杯內壓力膨脹，尤其在忘記飲用放上一段時間後，避免開蓋瞬間意外「爆炸」。

按圖有專家解釋，總結哪些飲料最好勿裝入保溫杯及其原因︰

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保溫瓶不能放的，保冷瓶同樣不能，還多了熱水不可倒入保冷瓶，因為一般的保冷瓶用吸管口，雖說是保冷，但同樣有保溫的效果，不建議裝熱水，以免打開蓋及喝水時容易被燙傷。 另外，亦有專家提醒，利用保溫瓶沖水溶片飲用時要相當小心，因為水溶片遇水後會釋放大量二氧化碳，如果受壓於狹小封閉的保溫瓶內，高壓下也有「爆炸」風險。