廚房紙｜蒸布/撇湯油/急凍飲品13妙用　消委會4安全指引點放最好?

廚房紙的用途廣泛可說是萬用紙，一般都是吸水力強，材質柔韌，除了擦拭廚具及工作枱，也可用於處理食材及料理上，以下13大妙用方法更能善用廚房紙。此外，衛生安全使用廚房紙也是重要，消委會忠告選購及使用指引有4大事項。



廚房紙的材質比紙巾堅固，吸水力強也不容易破損，是廚房中的好幫手，除了用來擦拭，吸附水分和油脂外，也有助更輕鬆清潔廚具及為食物保質。

廚房紙可說是萬用紙，多加善用可發揮多功能的用處，用途方便及保持衛生。（尹嘉蔚攝）

請點擊下圖參考廚房紙的13個妙用方法︰

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1. 充當蒸布

蒸包、蒸蔬菜，如果沒有蒸布，將廚房紙鋪在蒸籠，廚房紙有透氣性，可吸收水分，鍋內的水蒸氣及水點便不弄濕食物，影響口感。

2. 充當抹油掃

烘煎肉、魚、豆腐及糕點等，煎鍋內的油要分佈平均，使食物受火力度一致，若沒有抹油掃，用廚房紙摺成三角，用筷子夾住抹勻油脂。

3. 撇掉熱湯油脂

用廚房紙包覆冰塊，在湯的表面滑過，湯水中浮起的油脂會因為遇冷凝固被廚房紙吸走。

4. 炸物保持酥脆

想煎炸食物保持酥脆（例：煙肉），又不想吃下太多油脂，在碟上鋪上廚房紙，放上食物並不要疊起，最後放一層廚房紙。之後放入微波爐加熱，廚房紙會吸走食物多餘的油脂。

5. 保鮮蔬果

用廚房紙包裹蔬果達保鮮的效果，防止鮮味流失，比起用報紙包裹蔬果更衛生。做生菜沙律時，清洗後的生菜用廚房紙擦乾水分，生菜的口感會更爽脆。

6. 鎖住魚肉鮮味

海水魚用水清洗後，有鮮味可能流失，廚房紙可鎖住海魚的鮮味。而剛買的魚在放進雪櫃前，將廚房紙對摺多次，用尖角部分刮掉魚肚裡殘留的髒物來減少魚腥。

7. 吸附肉類血水

肉類在解凍的過程中會釋出血水，若不處理，肉類會反吸血水，使肉質變差。在肉類冷凍保存前，用廚房紙包好，再包一層保鮮紙或保鮮袋，解凍時廚房紙就能及時吸走肉類滲出的血水。

8. 清潔雪櫃門的膠條

將廚房紙包覆叉，利用叉的尖端深入膠條縫隙，能輕鬆去污又不會刮傷膠條。

9. 軟化頑固污垢

雪櫃裡若有食物殘渣，經冰凍後會變硬，形成難以清除的污跡，沾濕廚房紙後敷在污跡上，待污跡軟化後去除。

10. 去除燒焦污垢

要是不小心將湯鍋燒焦，在湯鍋還沒有冷卻前，趁熱用廚房紙擦掉焦垢。若使用非易潔鑊及以牛油煎食物，煎鍋底部也易被熏黑，可以邊煎邊用廚房紙擦掉燒焦的食物殘渣，隨後的煎鍋較易清潔。

11. 吸除抽油煙機油垢

抽油煙機集油盒中的油垢超難清理，不妨將廚房紙折成小塊塞進集油盒內，並定期更換就不用常常清理集油盒。

12. 清砧板異味

切完生肉，砧板留下異味，將廚房紙鋪在砧板上，用1匙白醋加200毫升水拌勻後倒在廚房紙上，放15分鐘助清理異味、血水及污跡。

13. 飲品急凍

將沾濕的廚房紙包裹罐裝飲品，放在雪櫃冰格10分鐘，快速變冰凍飲品。

消委會廚房紙安全使用指引 含菌測試結果

廚房紙雖有諸多妙用，不過由於廚房紙有直接接觸食物的機會，因此食物安全、產品安全及存放須知等事項也需留意，消委會曾公佈有關廚房紙含菌量的測試結果，檢出有樣本的細菌菌落總數超標，該產品代理商關注事件並將受影響的產品下架。衛生署也忠告市民為確保廚房紙衛生，應將廚房紙存放於乾爽和清潔的地方，拆封後應盡快使用，晚上宜將廚房紙蓋好，預防昆蟲沾污，並同時建議抵抗力較弱的人士，要謹慎考慮使用廚房紙直接接觸食物及食物安全風險。

消委會早前測試發現4款樣本包括「佳之選」、「超值牌」、「首選牌」及「Freesia」檢出的細菌菌落總數超出內地標準，分別每克檢出細菌菌落490個、240個、240個，以及380個。（張浩維攝）

此外，消委會也就使用廚房紙，對消費者發出選購及使用指引，請按圖了解正確使用廚房紙的4大事項：

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1. 若要以廚房紙直接接觸食材，宜選用通過食品安全認證的產品。



2. 未拆封的廚房紙應存於乾爽和乾淨的地方；拆封後避免擺近水龍頭或廚房工作枱附近，預防被生肉或新鮮食物污染。



3. 如為環保避免頻密使用廚房紙，可考慮選用有FSC（Forest Stewardship Council）標誌的產品。FSC產品來自可持續管理認證的樹木製造，不屬非法砍伐或來自高保護價值的森林。



4. 要是使用了廚房紙，也不應循環使用，避免一紙多用，其後亦須小心棄置。用廚房紙吸油後，便不要再用來擦拭地方，以免污染食物或廚具，造成細菌交叉污染。



參考資料︰消委會/自由時報-廚房生活小知識