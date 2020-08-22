【日本水果】日本人不當水果是糧食西瓜係奢侈品？揭昂貴3大原因

日本水果，香港人對它一向很鍾情，即使並非身處日本，單單是在香港的超級市場或果欄等等，都會見到很多人買日本士多啤梨、桃、蜜瓜等。其實日本水果一點都不便宜，幾百元的提子、蜜瓜，絕對見慣不怪。究竟為何日本水果定價如此高昂？日本YouTuber秋山燿平就拍片剖析3大原因！

香港的許留山，幾年前好像不太受本地人歡迎，我們甚至嫌三十幾元一杯太貴，但遊客卻很喜歡，不獨是內地客，就連日本人也熱捧，每次來香港都大喝特喝。在討論區見到，原來對日本人來說，芒果很奢侈，當地的宮崎芒果即使在4至6月的當造期，產量也少之又少。那既然香港可以有台灣、菲律賓的芒果，日本人何不也進口這些芒果呢？近日看完日本YouTuber秋山燿平的短片，似乎有進一步了解。

日本水果確實貴，記者曾在驚安之殿堂見到$500一份的「葡萄女王」青提子。（資料圖片／鄧穎琪攝）

作為日本人，YouTuber秋山燿平不諱言日本水果定價確實異常地高，他舉例指，5公斤的西瓜，最便宜都是3,000日圓（約港幣220元），其中還會有3,000日圓的芒果、10,000日圓（約港幣732元）的蜜瓜，對一般人來說根本難以負擔。他特別提到自己外遊的經歷：「我在外國的時候，有時候吃飯會附送水果，還見到有售賣西瓜汁，說實話，我真的很驚訝！『這麼高級的西瓜，免費送嗎？』『不對不對，為甚麼這麼昂貴的東西要拿來喝？』」以上的文化衝擊，一度讓秋山先生難以相信，之後他努力地分析出幾個原因。

秋山燿平不敢相信，在日本售價為逾港幣200元一個的西瓜，於外地竟被榨成果汁發售，有種「暴殄天物」的感覺。（YouTube截圖：秋山燿平）

請按下圖睇日本YouTuber秋山燿平解釋日本水果價格高昂的原因：

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有網民笑言，自己曾跟日本朋友說自己吃了很多芒果，竟被說成是「炫富」，相信他看完影片中的解說，應該開始明白為何會有這個情況了吧？除了上述三點，不少網民亦補充說，日本「農協」壟斷才是關鍵之一，網民孫笑川留言：「農戶不加入農協，農作物無人收購，加入農協就要被它從種植到銷售渠道瘋狂吸血……別看日本水果賣得貴，利潤幾乎全被農協拿走，在日本當農民可是相當血淚啊。」

不知道大家最喜歡吃哪種日本水果？俗語有云：不時不食，當造的水果比其他季節更好吃，既然買水果不便宜，當然想吃到更優質、更甜的成品。如現在是8月，大家想買日本水果的話，建議食桃、布冧和提子等。

請按下圖睇10種日本常見水果的當造期：