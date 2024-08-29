粟米仔是粟米還是筍？農夫解謎！穩血糖護腸道6好處 熱量=粟米1/5

粟米仔跟粟米是什麼關係？粟米仔又有粟米筍、珍珠筍等稱號，吃起來似筍，也沒有粟米粒的質感，因而讓不少人疑惑。為了解開這個謎，記者之前就向歐羅有機農場的農夫黃如榮請教兩者分別，相信大家都知道粟米營養多，那粟米仔的營養價值你們又知道嗎？

攝影：陳嘉元



細細條的粟米筍，不像粟米那樣需要逐粒剝，可以原條食，因為它並未長成，所以粟米芯也很軟嫩。

粟米仔是什麼？

粟米仔有人說不是粟米，純粹是長得很像粟米的筍；但又有人說它是「粟米BB」，究竟哪個說法才正確？記者特地訪問了歐羅有機農場的農夫黃如榮先生。

請按下圖睇農夫解答「粟米」與「粟米筍」的關係：

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粟米與粟米仔｜ 1棵只留1條粟米繼續生長

粟米的生長形態，有別於其他農作物向上的生長特性，粟米是向下生長的，而一棵粟米可以長出兩至三條粟米。粟米的生長周期約三個月，一棵粟米的雄花在頂部，雌花在下，蜜蜂在頂部採花時，花粉掉落到下面的雌花，便能為粟米授粉。儘管一棵粟米可以長出兩至三條粟米，但農夫卻會在粟米未完全長大時，摘走第二或第三株，只保留一條粟米繼續生長。

粟米與粟米仔｜早摘掉的是粟米BB

被提早摘走的，正是粟米仔，也有人叫它做粟米筍，它的確是未成熟的粟米，農夫也叫它「粟米BB」。若沒有提前摘走粟米仔，它將繼續長大，成為香甜的粟米。不過，為了避免分薄養分，令每條粟米都營養不足，相對變『劣』，甚至只得半支，惟有提早摘去粟米BB。

其實粟米仔採收後，再多等個幾星期，剩下的那條粟米基本上已經長成，即是粟米仔跟大粟米的生長時間大約差距7至10日。

粟米仔營養｜纖維不多 味道偏淡

農夫說，我們食粟米仔並不是為了吃粟米粒，而是食粟米芯，即它的莖部。由於粟米仔尚未成形，故纖維不多，且味道偏清淡。

黃如榮從事有機耕作已11年，其農場有粟米、馬屎莧、番薯葉、西瓜、沙葛等等。

粟米與粟米仔｜粟米是全穀雜糧 粟米仔屬蔬菜

台灣營養師呂孟凡就在她的專頁進一步闡釋粟米跟粟米仔的差異，她指粟米仔可以原條食用，屬於蔬菜類；而已長成的大粟米，只能食粟米粒，不能食粟米芯，故此歸類為全穀雜糧類。粟米仔既是提前摘走的粟米，是否沒粟米那麼受歡迎？農夫立刻為粟米仔抱不平：「粟米芯受歡迎程度好高！有時客人知道我即將要種新一輪粟米，已經會提前預訂，他們很喜歡吃，因為它嫩身、味道清甜，既可以生食，又能做沙律、炒肉片，作火鍋配料又可以，營養價值高，口感又好，所以深得大家喜愛！」

營養師更指粟米仔是極少數沒有農藥殘留的蔬菜，沒有害蟲及疾病，而且營養價值跟其他許多高價蔬菜相若。她引用台灣107年度蔬菜農產品農藥殘留監測研究成果的報告，內文顯示：「47件被檢驗的粟米仔之中，僅得一件被驗出有農藥殘留，但殘餘量並未超出標準，故此合格率是100%。」

台灣營養師用可愛的插圖解釋粟米仔跟粟米的差別，包住尿片和吃奶嘴的粟米仔好可愛！（圖片來源：營養麵包（呂孟凡營養師））

粟米的好處大家應該看過很多，如抗癌、護眼、防便秘等，如果想更了解粟米的營養價值和食法，可以看以下文章：

【粟米食譜合集】護眼粟米食法多變 小食主菜中西湯水甜品一樣得

粟米與粟米仔｜營養比較（以100克計算）

粟米仔是一種低熱量，也低碳水化合物的食材，難怪農夫說它很受歡迎。除此之外，它其實也跟粟米一樣可以通便、抗氧化，對孕婦而言很有益處。

熱量

粟米：124千卡

粟米仔：22.7千卡



碳水化合物

粟米：17克

粟米仔：2.3克



膳食纖維

粟米：1.7克

粟米仔：3克



請按下圖看粟米仔對健康的好處：

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粟米仔營養好處

粟米仔營養好處1：低卡助瘦身

粟米仔的卡路里非常低，對於想減肥的人來說，把它加入餐單也不會構成負擔。

粟米仔營養好處2：纖維豐富 控血糖護腸道

粟米仔只要採摘時機正確，會富含有益的可溶性纖維，有助控制血糖水平，對心臟也有益處。粟米仔當中的可溶性纖維及不溶性纖維，能促進腸道健康，幫助消化。

粟米仔營養好處3：低碳水化合物

一般粟米以高含量的澱粉和碳水化合物見稱，但粟米仔澱粉含量則較低，以一份粟米仔為例，約含0.9克澱粉。

粟米仔營養好處4：抗氧化 維他命A、C豐富

粟米仔除了必需的纖維和蛋白質，還富含抗氧化劑。半杯粟米仔就能滿足人體每日所需的4%維他命A和鐵質，以及每日所需維他命C的2%。

粟米仔營養好處5：維持眼睛健康 減白內障風險

粟米仔含適量的類胡蘿蔔素，有助保持眼睛健康，減輕患白內障的風險。

粟米仔營養好處6：葉酸主要來源

粟米仔原來是葉酸的重要來源，據指在預防胎兒神經管道缺陷方面，有重要作用，因此孕婦不妨多吃粟米仔。

粟米仔好處｜健腦、通便 痛風不宜

從中醫角度看，粟米仔亦具有健腦、通便等作用，不過它的嘌呤較高，患痛風人士不宜過量攝取。此外，由於粟米仔具利水功效，尿失禁患者亦不宜多吃。

粟米仔食譜

粟米的話，大家知道食法很多，由小食、主菜、湯、甜品都一應俱全，雖然粟米仔的食法沒那麼多樣，但誠如農夫所講，用它來炒菜或做沙律也是不錯。如果你不知道可以怎麼烹調粟米仔，以下就示範其中一個食法：

資料來源：呂孟凡營養師、Negimen營養生、台灣107年度蔬菜農產品農藥殘留監測研究成果報告