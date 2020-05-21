【納豆營養】護膚健腦維持腸胃健康　黏黏臭臭營養價值卻超高

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您吃過納豆（Natto）嗎？若是熟悉日本文化的人一定對這個食物不陌生，因為它和味噌湯一樣，都是日本受歡迎的超級食物，而這一團黏黏經發酵的黃豆（Soybean），雖然味道並不是每個人都能接受，但它的營養價值卻非常的高。因此，以下將介紹納豆對身體健康的3大好處，還沒嘗試的朋友趕快來看！

醫學審稿：Dr. Stephen Lai　文：Jiasheng Li／Hello醫師

納豆對身體健康的3大好處（點擊下圖看清！）

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1. 降低心血管和骨質疏鬆風險

納豆中最重要的成分，無非就是納豆激酶（Nattokinase），根據美國東北州立大學（Northeastern State University，NSU）自然科學系所的研究，納豆激酶可以清洗血管，避免血栓（Thrombus）的狀況，和降低高血壓（Hypertension）、中風（Stroke）、心臟病（Heart attack）的風險。

此外，納豆富含維他命K，特別是維他命K2，它能避免多餘的鈣質積聚在血管中，同時減緩骨質疏鬆的風險，並強化骨骼，其他的礦物質還包括，鐵、錳、鋅、銅。

2. 保障健康腸胃使消化更順暢

黃豆發酵的過程中，必須將枯草桿菌（Bacillus subtilis）加入，才形成我們所看到的納豆。這種益生菌（Probiotics）除了可以幫助製造維他命，還能改善腹瀉（Diarrhea）、潰瘍性結腸炎（Ulcerative colitis）、腸躁症候群（Irritable Bowel Syndrome，IBS），以及克隆氏病（Crohn's disease）的症狀，保護我們的腸胃系統。

另外，黃豆本身有抗營養因子（Antinutrient），因此就算食物中的營養難以被消化，但發酵過程卻可以降低抗營養因子的數量，使消化更順暢。

3. 保持飽足感並護膚健腦

如果您在找低卡路里的食物，納豆是不錯的選擇！根據美國在線食物資料庫卡路里王（CalorieKing）的資料，100克的納豆只有212卡路里，其中膳食纖維有5克，有飽足感之餘還能幫助減肥減重，把它當作早餐絕對可以撐到中午。

根據韓國首爾大學（Seoul National University）自然科學系所的研究，像納豆這類的發酵食物對腦部神經非常有益，此外，它還能強化記憶，以及降低緊張和焦慮。

想要養顏護膚的男生女生，納豆不只含有很高的維休命C，它也有一種叫吡咯喹啉醌（Pyrroloquinoline quinone，PQQ）的維他命，這種成分也能在奇異果和母乳中找到，它有保護身體免於氧化性損傷，並減緩老化現象。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：黏黏臭臭很健康！納豆對身體的3大好處

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