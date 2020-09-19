【味覺斷食法】日本醫生肥味覺變瘦味覺減55磅！教做秘製減肥調味

減肥，很多人會考慮以不同方法斷食，例如減少攝取某類食材等。但日本一位糖尿病專科醫生就在一個電視節目上提到，自己憑「味覺斷食法」減肥，從「肥胖味覺」調節成「瘦味覺」，結果成功減去25公斤！他還傳授了自家的調味料配方，趕快記下來，即可輕鬆瘦身。

人的味覺敏感度，原來會隨年紀下降，大概從30歲開始就會逐少逐少走下坡，到60歲時，味覺敏感度只大約等於20歲時的3分之2。日本東京電視台節目《主治医が見つかる診療所》早前的一集，就講到不少有關味覺的健康資訊，原來過去10年，有超過10萬人出現「味覺錯亂」情況。東京女子醫科大學病院耳鼻咽喉科山村幸江醫師就指出，1個月就足以形成味覺障礙，症狀包括：無法辨認味道、味覺跟以前不同等，嚴重起來更會有像吃沙的感覺！

「味覺錯亂」患者，從1990年的14萬名，躍升至2003年的24萬人，足足多了10萬。（日本東京電視台《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

醫生指，有兩個主因會引起味覺障礙，包括：飲食習慣混亂、礦物質鋅不足等，當血液中的鋅不夠，味道便無法傳遞到味蕾，當然「吃龍肉都冇味」。

醫生列出5樣能補充鋅的食物，排名由上至下為蠔、巴馬臣芝士、豬膶、牛肩肉和魷魚乾。（日本東京電視台《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

事實上，我們的味覺是可以由自己去掌控的，懂得好好控制的話，不但能減少患味覺錯亂的機會、維持健康，甚至可以減肥。你有想過，原來一個人的味覺也有肥瘦之分嗎？工藤內科副院長兼糖尿病內科醫生工藤孝文醫師，就坦言自己當年就將「肥胖味覺」轉化成「瘦味覺」，由92公斤減至67公斤，以磅數來說約減走55磅，當中牽涉的「味覺斷食法」非常輕鬆，最快3日見效。

工藤內科副院長兼糖尿病內科醫生工藤孝文醫師，本身也是一位減肥專家，寫有多本著作，並曾幫助逾10萬人成功減磅。他表示想健康的話，就要懂得控制味覺！（日本東京電視台《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

身高178cm的工藤醫生，26歲時的體重約為92公斤（約202磅），名副其實是個胖子。其後他憑自製的萬能調味粉，成功減至67公斤（約147磅）。（日本東京電視台《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

若你渴望像工藤先生般用「味覺斷食法」瘦身，就要先了解「肥胖味覺」跟「瘦味覺」的概念，這樣才知道從何入手去調節自己的味覺，達至減肥效果。（按下圖了解）

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請按下圖睇「萬能高湯粉」製法及無鹽食譜推薦：

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除了魔法之粉外，平城女士原來很鍾情於一種食材，指它又甜又好味，能夠當配料，幫了她很大的忙，原來那是蒸大豆，她坦言：「全賴蒸大豆，我才能好好地度過無鹽生活。」

請按下圖睇蒸大豆食譜：

除了以上介紹的無鹽代替品之外，日本的古川健司醫師與控醣營養師麻生怜未，就曾在著作《生酮抗病醫囑書》分享幾種低糖調味料和醬料製法，味道相對天然健康，讓大家減鹽減糖雙管齊下，瘦得更快。

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資料來源：《主治医が見つかる診療所》、《生酮抗病醫囑書》