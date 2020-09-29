【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯氣炸胡椒蝦香辣惹味　3步驟製簡易宵夜

ViuTV節目《晚吹空肚講宵夜》由梁祖堯、陳俞希和蔡瀚億主持，觀眾除了期待節目組推薦的宵夜好去處，另一個必看位就是梁祖堯的宵夜食譜！他煮東南亞菜式有一手，之前的冬蔭功大蝦意粉、泰式醬汁配清蒸瀨尿蝦等，在網上掀起了小熱潮。而日前他就示範了「胡椒蝦」食譜，這有別於一般的炒蝦，這次他用的是氣炸方式，更加方便呢！

《晚吹空肚講宵夜》其中一集以「星馬」為主題，三位主持人享用完酒店海南雞飯後，梁祖堯就決定炮製一道大蝦菜式。要呼應到「星馬」主題，又要突出蝦的爽彈，梁祖堯毫不猶豫就決定煮「胡椒蝦」！由於梁祖堯分享的食譜，盡量都是易、快、靚、正，適合於宵夜時段進食為主，因此出名方便的氣炸鍋就大派用場，不會弄得整個廚房都是油煙，清洗起來也不算煩，整道菜大概15至20分鐘已經完成！

梁祖堯表示，胡椒蝦一般都用「炒」的烹調方式，但今次就會用近年大熱的氣炸鍋。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

梁祖堯煮的大蝦，足足有一隻手掌般大！（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

請按下圖睇梁祖堯示範的氣炸鍋胡椒蝦材料、步驟和貼士：

+ 12 + 12 + 12

到試食環節，梁祖堯的手勢當然沒有令在場人士失望。胡椒香氣完全滲滿大蝦的裡裡外外，蝦亦不會氣炸得過老。

還記得蝦在調味前已切開，但蝦膏沒有流失，而且還相當入味。

三位主持人急不及待試食，BabyJohn說：「嘩，好耐冇試過，好食到全場靜晒……」

如果你家裡沒有氣炸鍋，卻又很想吃到胡椒蝦的話，那就還原基本步，用傳統炒蝦的方式吧。以下會分享一下我們的「黑白胡椒蝦」食譜，一樣用上原粒胡椒，不論是材料跟步驟，都簡單到不得了！

【蝦食譜】黑白胡椒蝦辛香撲鼻夠惹味 材料簡單零失敗

黑白胡椒蝦食譜

同場加映：梁祖堯示範泰式冬蔭功大蝦意粉

梁祖堯不止煮胡椒蝦了得，也曾在節目中示範其他大蝦菜式，一樣令其他主持讚口不絕。如以下這個冬蔭功大蝦意粉，堪稱酒店級水準，而且只需15分鐘就已完成，讓網民紛紛跟著煮！

請按下圖睇梁祖堯煮「冬蔭功大蝦意粉」的食譜和7大貼士：

+ 19 + 19 + 19

資料來源：ViuTV《晚吹空肚講宵夜》