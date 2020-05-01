【晚吹空肚講宵夜】梁祖堯拖羅帶子新食法　網民：邪惡似欺凌觀眾

ViuTV節目《晚吹空肚講宵夜》經常為觀眾介紹不同種類的宵夜選擇，比起買外賣，梁祖堯的自創宵夜食譜亦極為吸引，讓觀眾在深宵時分流晒口水。早前的集數中，他先後用兩種刺身炮製出邪惡至極的宵夜小食，分別是拖羅多士和帶子梳打餅，10分鐘可完成！不過別以為只是將刺身直接疊在麵包和餅乾上這麼簡單，當中還有讓宵夜更美味的小貼士！

在「拖羅多士」的集數中，梁祖堯本說想回歸大自然，簡簡單單食麵包便算，主持陳俞希（Hailey）失望地表示自己不太喜歡吃麵包，梁祖堯再問：「拖羅麵包又食唔食呀？」女方即表示：「咁又唔同講法！」

拖羅多士超肥美吸引！（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

請按下圖睇梁祖堯製作的拖羅多士食譜和小貼士：

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三位主持大讚這個邪惡宵夜，主持人梁祖堯笑言：「這個拖羅真的不要吃太多，每人吃一條好了！」他們認為美中不足的，是欠了一杯啤酒。而網民亦都覺得這個10分鐘完成的豪華宵夜很吸引，紛紛留言。

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而在另外一集，雖然梁祖堯說要吃得清淡些，但同樣決定以刺身為宵夜的良伴，就是大大隻的北海道刺身級帶子！他會用帶子配梳打餅，不過重點是醬汁而非帶子，他謂：「這個醬汁是我學法國菜時，最喜歡的食譜。」他甚至用了梁祖堯自家種植的番茜。

刺身帶子相當厚肉！（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

請按下圖睇帶子梳打餅的步驟和貼士：

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去到試食時間，梁祖堯直言這個宵夜味道清新，令罪惡感減少了，而特製醬汁更讓Hailey跟BabyJohn（蔡瀚億）很驚艷，盛讚它很有層次，BabyJohn說：「這個汁既酸、又有番茜香味，當中帶點甜，之後就輪到杏仁香味滲出來。」聽著聽著也讓人很想試試！

梁祖堯認為這個宵夜很適合配白酒和香檳，各位不妨試試。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

Hailey和BabyJohn對這個醬汁有很高評價。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

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