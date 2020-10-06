【今晚趁熱食】梁祖堯10分鐘檸檬雞翼食譜　入味快熟8大實用貼士

梁祖堯近來頻頻亮相ViuTV教大家煮餸，除了《晚吹空肚講宵夜》外，他亦加盟《今晚趁熱食》節目，教大家用3種材料完成滋味菜式。最新一集，他就示範了從小食到大的家常菜——檸檬雞翼，還教觀眾煮急凍雞翼前，如何輕鬆辟走雪味，又可以省時快熟，相當實用。

雞翼是百吃不厭的菜式，配搭煮法都很多，而梁祖堯在ViuTV《今晚趁熱食》的其中一個環節，主力介紹只需3種食材、10分鐘完成的簡易食譜，早前一集就示範了檸檬雞翼製法。女主持王頌茵（Kathy仔）表示自己只吃過西檸雞，但就未食過檸檬雞翼，但梁祖堯就說，自己從小食到大，外婆常做這道菜給他。

請按下圖睇梁祖堯煮檸檬雞翼的材料、步驟和8大貼士：

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到試食時間，梁祖堯直言食這款雞翼，他可以佐4碗白飯！而Kathy仔都同意，檸檬片糖汁佐飯一流，不會太酸，又滲出了淡淡甜味，驚歎梁祖堯能用10分鐘煮好雞翼好快手。

王頌茵第一次食檸檬雞翼，大讚酸酸甜甜很適合佐飯。（ViuTV《今晚趁熱食》節目截圖）

有別於平時煮餸，梁祖堯沒有用砂糖，而是用片糖去煮雞翼。他指上一代常用片糖做菜，但這一代卻多用砂糖。其實砂糖是精製糖，是先經過甘蔗精製，再用化學物將之漂白，才得出潔白的顏色。而片糖則是先以蔗汁煮沸成濃縮的蔗糖漿，再冷卻成塊狀。

今次學懂了梁祖堯的檸檬片糖雞翼做法，其實《香港01》亦曾做過類似的雞翼，不過就用上冰糖，大家都可以參考一下，看看能否吃得出兩者分別。