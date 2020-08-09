【雞翼食譜】薑葱豆豉雞翼惹味香口新手必學　3招令雞翼更入味！

雞翼煮法多，以往示範過多種食譜，今次想分享薑葱豆豉雞翼的做法！大家平時可能食開薑葱炒蟹、薑葱魚腩煲、薑葱桶蠔等海鮮，其實薑葱配雞翼一樣夾，加上豆豉更加惹味，讓人吃不停口。

薑葱豆豉雞翼並不難做，有別於平時原隻雞中翼，今次會將雞翼剪成單骨，當中沒有甚麼技巧，只要捉實雞中翼的前或尾端，從軟骨部分把它剪開來就是了。單骨雞翼吃起來很方便，而且在醃製和烹煮過程中亦更入味，筆者尤其推介新手煮單骨雞翼，因為有些人不太懂得分辨雞翼生或熟，如果剪成單骨，相對易熟，亦無需隔住層雞皮估計雞翼熟了沒有。

捉住雞中翼，把前或尾端的軟骨剪開，沿兩條骨中間的肉剪開，即可輕鬆分成單骨雞翼。

想雞翼更香、更重薑葱味，有三個小撇步。

（1）醃雞翼時加入薑、葱，而葱白是香氣最重的部分，必須保留。

（2）醃雞翼時間愈長愈好，至少30分鐘或以上，甚至醃過夜都可以。

（3）先爆香薑、蒜，再用薑蒜油煎雞翼。此外，如果你喜歡食辣，更可以在爆香豆豉時加辣椒，但記緊豆豉要先壓扁才用，否則不出味。

單骨雞翼吃起來比原隻雞中翼方便得多，也吮得更過癮，尤其適合要顧儀態的女士。

薑葱豆豉雞翼食譜

健康小貼士：

薑的抗氧化功效顯著，比薯仔、番薯等高出10倍，有助延緩身體細胞老化、抑制癌細胞生長。至於葱則具有豐富膳食纖維，其蒜辣素、葱辣素皆可殺菌，而微量元素硒則能刺激消化液分泌。

攝影、攝錄：李敏聰

剪接：楊帆

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