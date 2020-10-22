【入廚貼士】剝栗子3步驟連衣帶殼剝乾淨　一切一浸不費力3秒搞掂

剝栗子殼十分容易，只要知道栗子身上有一個巧妙的機關，找對了它來開刀，即使生栗子也能容易剝殼，連衣帶殼剝乾淨。 攝影︰尹嘉蔚

生栗子的殼特別難剝，剝開栗子皮後，還有栗子衣（內膜）非常難撕，甚至剝到指甲斷裂仍未完整剝開一顆栗子。早前曾分享用「十字刀」剝栗子殼的方法，保證不失敗，但有些人表示用「十字刀」方法，要在每顆栗子肚上鎅兩刀，仍是麻煩及動作慢。今次用一個更快又易剝的方法來剝栗子殼，同樣連衣帶殼統統剝淨。

不用「十字刀」方法，有更快捷的方法來剝栗子殼及外膜。（尹嘉蔚攝）

秋天栗子當造，市面有已剝殼的栗子肉出售，方便懶人不用花時間慢慢剝。但學懂剝生栗子殼的技巧後，便不用再擔心處理麻煩。而且買有殼的栗子，品質更新鮮，因為硬殼完整地保存了栗子的風味，水分流失亦少。購買栗子時看看色澤，啡中帶紅，肚位鼓起實淨，不乾癟，沒有蟲蛀的為佳。若是外殼軟腍鬆散，代表水分已流失，果肉可能已壞。

圖中是「錐栗」，外形圓渾，體型小，紅褐色果殼，香甜粉糯，適合炒、燜及做甜品。（尹嘉蔚攝）

街市一般常見是錐栗及板栗。錐栗外形圓渾，體型小約3厘米，果殼呈紅褐色，味香甜，質地粉糯，烹調時間短，適合炒、燜及做甜品。板栗體型較大，一邊扁平，果殼為深褐色，肉質較實，烹煮時間較長，較適合煲湯。

圖中是「板栗」，體型較大，一邊鼓起，一邊扁平，深褐色果殼，肉質較實，較適合煲湯。（尹嘉蔚攝）

剝栗子簡單快捷方法 3秒剝一粒絕不費力

這個方法最適合剝一邊扁，一邊圓的板栗，因為要在栗子的屁股開刀，它們在砧板上不滾來滾去較為安全。當然也可用在錐栗上，但用刀切的時候，需注意安全。基本上最重要的3步，切一刀、浸熱水、按栗殼輕鬆去殼去膜，詳細一點也只是5個步驟而已。按以下的方法，再多的栗子也能輕鬆處理，隨便挑一顆也容易去皮。

栗子底部有個巧妙的「機關」，找對了它開刀，即使生栗子也容易剝殼。 （尹嘉蔚攝）

按圖參考快拆栗子的方法及注意地方，毋須「十字刀」︰

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板栗如何分公乸？圓的甜還是扁的甜？

請按圖了解︰

【同場加映】十字刀剝栗子殼簡單5步驟 極速去衣脫殼自爆完美栗子肉

請點擊下圖參考快拆栗子的方法，簡單5步驟輕鬆去殼去膜︰

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栗子13項健康好處，請點擊下圖了解︰