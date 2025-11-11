微波爐開栗子45秒爆殼超方便！漏1步隨時爆炸！免移位傷手全靠1物

栗子好味又富營養，只是開殼最麻煩。原來用微波爐也可以開栗子殼，省時間，易處理。



開栗子殼，若家中沒有微波爐的話，可以用之前提及過的方法︰【入廚貼士】剝栗子3步驟連衣帶殼剝乾淨 一切一浸不費力3秒搞掂 ，如果你對於用微波爐開栗子感興趣，請往下看，並且能多學一個有助穩固栗子，切栗子時減少搖晃的做法，這招是跟網民學回來的。道具是一個膠樽蓋。

用微波爐可以開栗子殼，（尹嘉蔚攝）

栗子養胃健脾補腎強筋 帶殼光滑更鮮甜

秋冬又到了品嚐栗子的好時候，《本草綱目》中記載︰栗子性溫，味鹹。栗子在中醫理論上有養胃健脾，補腎強筋，活血止血之效，尤以風乾的栗子為佳。但注意不可多食栗子，尤其小兒，因為進食栗子過量易使人氣滯，腸胃較難消化。選購栗子，見街市已有很多檔販售賣已去殼的栗子，想選購有殼的栗子反較少見，若是揀有殼的栗子，選表面光滑的比表面粗糙的肉質更甜。栗子食譜合集｜氣炸栗子煲湯主菜加甜品 7大好處補腦益腎降血壓

注意不可多食栗子，進食過量易使人氣滯，腸胃較難消化。（尹嘉蔚攝）

買有殼的栗子，其實品質更鮮，因為硬殼完整地保存了栗子的風味，水分流失亦少。購買栗子時看看色澤，啡中帶紅，肚位鼓起實淨，不乾癟，沒有蟲蛀的為佳。若是外殼軟腍鬆散，代表水分已流失，果肉可能已壞。

微波爐開栗子步驟 鎅開用高火叮45秒爆殼撕走

用微波爐開栗子不是什麼稀奇的事，只是不用開一鍋熱水燙栗子。用微波爐前先要在栗子身上鎅兩刀，打個十字，如果怕脹鼓鼓的栗子在砧板上搖搖晃晃，可借一個膠樽蓋用於固定栗子，將栗子放到反轉的膠樽蓋上，然後使陰力落刀，剛好膠樽蓋邊頂刀，避免一刀切到底。

借一個膠樽蓋用於固定栗子，要切開栗子殼後才可放入微波爐加熱，如果不切開栗殼，栗子會在微波爐內「爆炸」。（尹嘉蔚攝）

1 將栗子放到反轉的膠樽蓋上，使陰力落刀，鎅上十字。

2 將栗子放到適用於微波爐的容器內，放入微波爐，用高火叮45秒。

3 完成後取出，見栗子殼已爆開。用凍水浸泡稍為降溫，記緊不用浸太久，否則難剝殼。

4 撕走栗子殼及衣完成。

緊記要切開栗子殼後才可放入微波爐加熱，如果不切開栗子殼，栗子會在微波爐內「爆炸」。用微波高火加熱後，栗子會非常燙手，要小心處理。

按圖示範栗子開殼︰

用微波高火加熱45秒後，栗子會非常燙手，栗殼亦會爆開。（尹嘉蔚攝）

沒有微波爐 切一刀5步簡易剝栗子

這個方法最適合剝一邊扁，一邊圓的板栗，因為要在栗子的屁股開刀，它們能固定在砧板上較為安全，也可跟上文借膠樽蓋輔助。如果用在錐栗上，用刀切的時候，要注意安全。基本上最重要的3步，切一刀、浸熱水、按栗殼輕鬆去殼去膜，更明細亦僅5個步驟而已。按以下的方法，再多的栗子也能輕鬆處理，隨便挑一顆也容易去皮。

按圖參考快拆栗子的方法︰

