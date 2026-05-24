鼎爺食譜｜八寶素湯阿爺素湯食譜　栗子眉豆腰果煲湯清甜更勝肉湯

鼎爺食譜｜素湯食譜｜鼎爺曾分享「八寶素湯」，即使沒有用肉類來煲湯，將素食材包括栗子、眉豆、腰果…只要搭配得宜，素湯也能做到清甜與滋補。栗子建議大家最好用帶殼的栗子，品質更新鮮，硬殼也完好保存栗子的風味，及水分。想快速剝栗子並不困難，在栗子的底部切一刀，之後的步驟很易辦到。



不少人認為素湯味寡，沒有味道，但選對湯料，素湯比肉湯更清甜和少油膩感。（阿爺廚房影片截圖）

鼎爺八寶素湯食譜｜鮮甜濃郁 眉豆堅果栗子湊合甜味

八寶素湯的材料運用了不少本身帶糖分，或烹調加熱後帶甜味的食材，豆類、堅果類、澱粉類均能增加煮湯的甜味。鼎爺在八寶素湯內加入眉豆、腰果、栗子、蜜棗、合桃及百合，又用上成熟的老黃瓜煲湯，湯水鮮甜之味不言而喻。

按下圖看阿爺「八寶素湯」食譜及不敗的入廚貼士︰

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鼎爺亦運用了膠質豐富的黃耳，它是較矜貴的菌耳，比雪耳更潤，同時有豐富的蛋白質。

做法：

１先將老黃瓜切塊，用大火煲滾水。

２依次先加栗子、腰果、核桃、黃耳，再加百合及老黃瓜，以中大火煲湯。

３當水再滾後加眉豆。因為眉豆易煮爛，加了老黃瓜後，當水再滾才加眉豆入湯，效果更佳。

４最後，加入蜜棗，用細火煲1.5至2小時完成。

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剝栗子連衣帶殼5步 一切一浸3秒搞掂

栗子實在是素湯的上佳材料，令湯水的質感更濃厚，味道更甜。秋冬是吃栗子的好時節，當造的栗子厚肉且新鮮。中醫指栗子性味甘、溫，可養胃健脾、補腎強筋、活血止血，是為身體保暖的冬令食材。

購買栗子時看看色澤，啡中帶紅，肚位鼓起實淨，不乾癟，沒有蟲蛀的為佳。若是外殼軟腍鬆散，代表水分已流失，果肉可能已壞。不過，剝栗子殼卻考起不少人的耐力，損傷了手指仍未解決堅硬的栗子殼。以下方法剝栗子殼輕鬆及簡單，大家不妨參考。相關文章︰剝栗子貼士 ｜連衣帶殼3步剝乾淨 一切一浸3秒剝一粒栗底是關鍵

按圖參考快速剝栗子的示範︰

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