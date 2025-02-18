剝栗子貼士 ｜連衣帶殼剝栗子只需3秒！免叮免鎅十字 栗底是關鍵

剝栗子殼總叫人頭痛，但只要掌握到小技巧，可以好簡單！你知道栗子身上一個巧妙的機關嗎？開刀多做1步，即使生栗子也容易剝殼，連衣帶殼剝得乾淨又企理。



剝栗子方法1 ｜十字刀 簡單去衣脫殼

生栗子的殼卻特別難剝，剝開栗子皮後，還有栗子衣（內膜）非常難撕，沒有效率的剝栗子方法叫人懊惱。聰明而有效的剝栗子方法，基本有兩個，第一是用「十字刀」，保證不失敗。

按圖看「十字刀」去殼去膜步驟︰

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1 先用小刀在栗子殼上鎅「十」字，可鎅深少少。

2 大火煲滾水後，烚栗子約12分鐘。

3 撈起栗子沖凍水2-3分鐘，冷縮熱脹的原理下，外殼爆開得更盛。

4 盡速去殼去衣。一撕即去殼連衣去掉，若有少少衣黏住，也可輕鬆搣走，不花氣力。



去殼去衣的栗子，可放入乾淨的清水中浸泡，防止氧化變色。

剝栗子方法2｜一刀法 連衣帶殼極速脫掉

每顆栗子鎅兩刀，仍覺得麻煩？還有一個更快捷又易剝的方法剝栗子殼，同樣連衣帶殼統統剝淨，方便懶人不用花時間慢慢剝，亦不用再嫌處理栗子感到麻煩，這是「一刀切」方法。

不用「十字刀」方法，有更快捷的方法來剝栗子殼及外膜。（資料圖片）

剝栗子殼貼士｜栗子底部暗藏機關？

這個方法最適合剝一邊扁，一邊圓的板栗，因為要在栗子的底部開刀，防止栗子在砧板上滾來滾去，用板栗更安全。栗子的底部是整顆最柔軟的部分，用刀切開這個「小機關」，連衣帶殼剝栗子殼顯得更簡單。

栗子底部有個巧妙的「機關」，找對了它開刀，即使生栗子也容易剝殼。 （尹嘉蔚攝）

此法也可用在錐栗上，但用刀切的時候要注意安全。「一刀切」方法最重要3步︰切一刀、浸熱水、按栗殼輕鬆去殼去膜。詳細一點有5步，隨便挑一顆栗子也容易去皮。

按圖了解︰

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1 栗子底部是最柔軟部分，先用刀切開底部，露出果肉。

2 大火煲水，水滾後熄火。放入栗子浸泡3-5分鐘。

3 盛起放入凍水降溫，隨即取出，輕壓外殼，擠出栗子肉，便可連衣帶殼撕掉。



切記不要浸凍水太久，否則更難剝殼。由於熱脹冷縮原理，水分可潛到肉膜之間，加上栗膜經熱水燙過，增大了它的韌性，栗子肉便容易與殼分離。

錐栗 vs 板栗

平日在街市常見有錐栗及板栗，錐栗外形圓渾，體型小約3厘米，果殼呈紅褐色，味香甜，質地粉糯，烹調時間短，適合炒、燜及做甜品。板栗體型較大，一邊扁平，果殼為深褐色，肉質較實，烹煮時間較長，較適合煲湯。

圖中是「錐栗」，外形圓渾，體型小，紅褐色果殼，香甜粉糯，適合炒、燜及做甜品。（資料圖片）

新鮮栗子買有殼 水分風味不流失

想買品質新鮮的栗子，盡量買有殼的，因為硬殼完整地保存了栗子的風味，水分流失亦少。購買栗子時看色澤，啡中帶紅，肚位鼓起實淨，不乾癟，沒有蟲蛀的為佳。若是外殼軟腍鬆散，代表水分已流失，果肉可能已壞。

圖中是「板栗」，體型較大，一邊鼓起，一邊扁平，深褐色果殼，肉質較實，較適合煲湯。（尹嘉蔚攝）

板栗圓的甜還是扁的甜？有公乸之分？ 按圖了解︰