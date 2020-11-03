【鼻敏感食物】紓緩鼻敏感通鼻塞　12種常見食材番薯生薑茶都得

立冬快到，深秋氣息愈濃，一早一晚的氣溫特別清涼，有鼻敏感的人士，即使將家裡打掃乾淨又沒有飼養寵物，天氣的轉變仍是令過敏的狀況再度復發，以下12類食物有助紓緩鼻敏感。

屬性辛溫的食材對紓緩鼻敏感有效。（VCG）

從中醫角度看，屬性辛溫的食材對紓緩鼻敏感有幫助，例如生薑及薑黃，身體得到保暖，血液循環好，可避免因溫差大而促發的鼻敏感症狀，也可改善體質。而從營養學上觀察，攝取豐富維他命C、槲皮素、兒茶素及奧米加3脂肪酸的食物有助改善過敏症狀，另外多喝水也有功效。

人體接觸到外來的過敏原時，肥大細胞釋放組織胺，繼而引起過敏。（VCG）

人體會出現過敏症狀，主要是接觸到外來的過敏原時，會刺激肥大細胞釋放組織胺，進而引起過敏。它是一種可以由人體自行製造合成的一種物質，並廣泛地存在人體中各類組織之內，例如皮膚表層、鼻腔、上呼吸道黏膜及肺部。每個人的過敏物質都不一樣，例如有花粉、灰塵及寵物的毛，也可以是氣候及環境改變而致敏，當接觸到過敏原時，身體便產生反應。

請按圖了解12種食物有助紓緩鼻敏感︰

+ 16 + 16 + 16

【同場加映】吃辣紓緩鼻敏感只啱1類人！中醫3大建議助改善鼻敏感

按圖可了解從中醫學說中易患鼻敏感的4大體質：

+ 4 + 4 + 4

按下圖是紓緩鼻敏感的穴位按摩方法：

+ 7 + 7 + 7

相關文章：【鼻敏感】張衛健蒜頭塞鼻有冇效？中醫有話說兼教你6大紓緩秘訣

參考資料︰Healthline/睇醫生/Medical Daily/元氣網