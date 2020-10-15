【消委會】37款乾香料測試9樣本含可致癌物　附16款無毒胡椒名單

消委會測試市面上37款乾香料樣本，包括常用的胡椒、薑、蒜、咖喱及混合香料，發現9款（24%）含毒素（黃曲霉毒素、赭曲霉毒素A），其中1款咖喱粉的黃曲霉毒素總含量超出本港法例要求及歐盟標準限制。

消委會測試市面上37款乾香料樣本，包括常用的胡椒、薑、蒜、咖哩及混合香料，發現9款含毒素（黃曲霉毒素、赭曲霉毒素A）。（消委會圖片）

黃曲霉毒素可致癌 會致幼兒發育不健全

測試結果顯示，有3樣本同時檢出黃曲霉毒及赭曲霉毒素A。7樣本只檢出黃曲霉毒素，包括胡椒粉、薑粉、咖喱粉及蒜粉，佔全部樣本數目約19%，含量為每公斤1.1-20.1微克，相差近20倍。消委會指出，黃曲霉毒素被國際癌症研究機構列為第1類致癌物，即會令人類致癌，主要與肝癌有關，對帶有乙型或丙型肝炎病毒的人致癌作用比較明顯，亦可透過胎盤影響胎兒，導致幼兒發育不健全。

長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌、畸胎及幼兒發育不健全。 （DariaYakovleva/Pixabay）

「有利腐乳王」咖哩粉被檢出最多毒素，黃曲霉毒素總含量為20.1微克/公斤，超出香港（15微克/公斤）及歐盟（10微克/公斤）的法例要求。其中，黃曲霉毒素B1含量（13.2微克/公斤）遠超歐盟（5微克/公斤）的法例要求。消委會已將有關樣本資料轉交食安中心跟進，並促請生產商盡快降低產品中的黃曲霉毒素含量，確保食物安全。

按圖了解7樣本被檢出黃曲霉毒素：

+ 3 + 3 + 3

按圖看16款不含黃曲霉毒素及赭曲霉毒素A的胡椒粉/胡椒粒：

+ 11 + 11 + 11

致癌物質赭曲霉毒素A 有機會引起肝細胞腫瘤

至於，赭曲霉毒素A被國際癌症研究機構列為第2B組，即有可能使人類患癌。是次測試有5樣本檢出赭曲霉毒素A，含量為2.0-7.4微克/公斤，當中以「誠興椰子香辣原料」蒜粉含最高赭曲霉毒，樣本資料亦已轉交食安中心。

是次消委會測試，「有利腐乳王」咖哩粉被檢出最多黃曲霉毒素；「誠興椰子香辣原料」蒜粉含最高赭曲霉毒。（尹嘉蔚攝）

按圖看5樣本被檢出赭曲霉毒素：

惟目前香港沒有為乾香料制訂赭曲霉毒素A的可容許最高濃度上限。消委會建議政府可考慮引入相關國際標準，現時JECFA（由聯合國糧食及農業組織和世界衛生組織共同管理）為赭曲霉毒素A制訂暫定每周可容忍攝入量，為每公斤體重100納克。舉例一名50公斤的成人，暫定每周可容忍攝入量為5000納克（5微克）。以檢出赭曲霉毒素A含量最高的樣本（7.4微克/公斤）來計算，一個體重50公斤的成人持續每星期食用超過675克蒜粉才超標。

一般在正常進食分量下，對身體健康產生不良影響的風險不高。

消委會建議消費者，選購香料時要查看產品描述，留意保質期，有否發霉、變色或存異味等。同時，促請生產商盡快降低產品中的「黃曲霉毒素」含量，確保食物安全，保障消費者健康。

參考資料︰香港防癌會/食安中心/ 消委會