鼻敏感紓緩｜常打噴嚏流鼻水　中醫3建議改善鼻敏感花椒有效？

鼻敏感｜每逢轉天氣的日子，總會令鼻敏感加劇，出現鼻塞、鼻痕、流鼻水及打噴嚏等症狀。不過中醫認為，鼻敏感可分四大類型。註冊中醫師郭志華博士會為我們拆解吃辣能紓緩鼻敏感的偏方，及鼻敏感患者的飲食宜忌。



鼻敏感｜濕熱脾虛交織 容易發作

鼻敏感的學名為過敏性鼻炎，相當於中醫的鼻鼽（意指鼻流清涕），是最為常見。患有過敏性鼻炎（即鼻敏感）人士一般都有過敏性體質，多數會全年反覆發作，尤其冬、春、秋季特別嚴重。而且每個人的致敏原也不一樣，如貓狗的毛髮、塵蟎、霉菌等。

鼻敏感是過敏性鼻炎的一種。（示意圖／視覺中國）

根據《黃帝內經》：「正氣內存，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛。」，所以在中醫角度，鼻敏感成因與外感風寒及身體正氣虛弱有關。加上香港氣候又熱又濕，屬於濕熱之邪，易與人體內因脾虛互相交織，令鼻敏感發作。

鼻敏感體質4大類

按圖看鼻敏感4大體質：

1. 肺氣虛

症狀：鼻癢、噴嚏、流清涕，鼻塞，遇天氣變化，天冷時加重，易倦，氣短，易感冒，怕風，汗出，咽癢，痰稀白。

2. 脾氣虛

症狀：噴嚏流涕反覆發作，纏綿不癒，早上明顯，鼻塞，涕白黏量多，頭重易倦，胃口差，大便稀。

3. 脾腎陽虛

症狀：噴嚏流涕多年，反覆發作，冬天嚴重或遇寒時加重，鼻子冷感，癢嚏不斷，涕清量多，怕冷，腰滕冷痛，耳鳴。

4. 肺經伏熱

症狀：鼻癢、噴嚏頻作、流清涕，鼻塞，遇悶熱天氣發作，咳嗽，咽癢，口乾煩熱。

鼻敏感紓緩方法｜吃辣可紓緩鼻敏感？

網上有不少傳聞指鼻敏感患者食辣可以紓緩症狀，在西方醫學中，此說法是沒有根據的，因吃辣後各人的反應不同，部分人鼻膜會腫脹，增加鼻水分泌，更有可能刺激到鼻子，引致更多鼻敏感的症狀。但在中醫角度中是有少許幫助的，不過並非人人適合。記者在網上找來一條鼻敏感偏方，請教了註冊中醫師郭志華博士拆解其功效。

吃辣可紓緩鼻敏感那莫非可以日日吃麻辣火鍋？（Gettyimages）

按圖看吃辣可紓緩鼻敏感及偏方迷思：

郭醫師指適量進食辛辣食物，對於脾腎陽虛體質的患者是有紓緩的作用。因辛辣食物，可溫通人體氣血，改善體質，可紓緩鼻敏感症狀。但由於進食辛辣食物或會刺激鼻黏膜，誘發鼻敏感，故另外三種體質不適合。

鼻敏感紓緩方法｜花椒有助紓緩鼻敏感？

網上流傳用花椒碾碎冲水飲，飲用一個月內，可改善鼻敏感問題。郭醫師指用花椒跟吃辣原理差不多，花椒可溫通人體氣血，改善體質，適合脾腎陽虛體質人士。但不建議連續服用一個月，或會損害脾胃功能，出現胃痛。

鼻敏感飲食忌宜｜日常生活注意事

想紓緩鼻敏感，第一件事便是要改善室內環境及飲食習慣，應做好家居清潔和抽濕，使用冷氣機前，必先清洗冷氣機後才重開冷氣，避免冷氣內積聚塵埃。

若今季將開冷氣的話，使用前必須清洗冷氣機後才重開冷氣。（資料圖片）

註冊中醫師郭志華博士對紓緩鼻敏感亦有3大建議。（按圖看）

1. 避免進食生冷食物，如冷飲、魚生及雪條等。

2. 早睡，晚睡或會加劇過敏症狀

3. 做適量運動，增強體質有助根治鼻敏感。



鼻敏感紓緩方法｜湯水、穴位改善敏感症狀

除了生活習慣上，患者亦可透過穴位、湯水改善敏感症狀，以疏通經絡，使氣血流通，宣通鼻竅，以舒緩鼻敏感。

辛夷花淮山無花果湯食譜

蟲草花淮山杞子雞湯食譜

按圖看穴位位置及按摩方法：