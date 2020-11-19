2021牛年十二生肖運程｜吃對色增運3生肖最健康？牛虎羊小心身體

經歷過新冠肺炎衝擊，大眾對健康更重視。十二生肖來年的健康運勢如何？要增強個人運氣及健康運，玄學家龍震天師傅指，吃對了或多吃有利於自己的食物顏色有助改善運勢，並有具體建議給大家參考。

玄學有五行之說，金、木、水、火、土，相生相尅。12生肖及顏色也有各自的五行屬相，玄學家龍震天師傅說，選擇有利自己的食物顏色，可以有助「通氣」，氣順、氣通，運程更順，有助加強運勢。十二生肖在牛年多吃哪些食物更利運程？3大生肖在牛年的健康運最好，而屬牛、虎、羊的朋友須特別留意健康問題。

五色食物中蘊藏各種營養素，均衡飲食也有利健康。（Trang Doan/Pexels）

想增強健康運，改善運勢，請點擊下圖參考龍震天師傅給大家的建議︰

+ 7 + 7 + 7

玄學及中醫理論同有五行之說，五行對應五色；五色各主五臟，有益於心、肝、脾、肺、腎。紅色養心、青綠養肝、黃色養脾、白色養肺、黑色養腎。龍震天師傅指屬牛、虎、羊的朋友要特別留意健康問題，當中屬牛、羊的人士要多吃白色食物，白色食物有益肺之用；屬虎的人士要多吃紅色食物，紅色食物有養心之效。

龍震天師傅簡介：玄學家、作家，擅長幫人分析命理，解決感情問題，著作二十八本，題材包括思想改變運氣，語言學，溝通技巧，愛情個案分析，心理學及行為解碼學）。

【同場加映】中醫提議益肺食物 增強體質補肺益氣防外感不適

請按圖參考6種滋陰潤肺的白色食物常用於煲中式湯水︰