【立冬後養生】營養師中醫推20種益腎食物　2款補腎抗寒湯水

立冬過後意味冬季將要開始，中醫角度說立冬後要補養陽氣，少吃生冷，宜吃溫補性及益腎的食物，着重「防寒養腎」，有20種食物在中醫及營養學上也可推薦，用於益腎及護腎。

即使立冬以後，香港的天氣也未見十分寒冷，註冊中醫師余健楚建議食療可循補助陽氣及祛濕祛寒來入手，冬季進補不可盲目進行，如果氣血陰陽平衡的人並不需要進補，最好請教中醫了解自己體質才定進補食物的方向。

中醫師認為要了解自己體質才定「進補」方向，香港氣候不宜吃羊肉進補。（資料圖片）

楊恩劍寧中醫師在受訪時曾表示，初冬時節的飲食宜「防寒養腎」，宜吃溫補性及益腎的食物，包括栗子、淮山、核桃、蘿蔔及雞肉等。入冬的湯水材料也可順應「防寒養腎」的前提下，選擇溫補與益腎的食材，例如「淮山沙參蟲草花湯」，淮山及栗子可補腎健脾；蟲草花能益腎補肺；杞子能明目及補肝腎。

淮山沙參蟲草花湯。

按下圖有淮山沙參蟲草花湯食譜︰

另外，潘仲恆中醫師認為「茶樹菇黑豆合桃湯」有助對付腰痠膝冷、四肢冰冷及貧血頭暈，若睡覺時下肢感覺冰冷也適合飲用。《本草綱目》中記載，黑豆治腎病、利水下氣、可活血及解毒。留意茶樹菇黑豆合桃湯偏為溫補，容易上火的人士少飲，湯中有茶樹菇及黑豆，痛風人士亦不宜飲用。

茶樹菇黑豆合桃湯

按下圖有茶樹菇黑豆合桃湯食譜︰

說起補腎，其實不止於男士，女士也要補腎，「腎主水，其華在髮」，腎好；頭髮柔韌有光澤。如果女人腎虛，容易有眼花暈眩、記憶力下降、體力不濟、月經不調、黑眼圈、掉頭髮及易胖，而黑色食物有助改善腎臟功能，譬如黑豆和黑芝麻等，對於補腎有幫助，固腎禦寒，增強抵抗力。

黑色食物對於補腎有幫助。（VCG）

除了黑色食物，外國營養學家對有助腎臟健康的食物也有多項提議，包括椰菜花、蘋果及油脂豐富的海魚，至於含鉀、鈉、磷及蛋白質高的食物，腎病患者必須留意攝取分量，並須尋求專業醫生及營養師的指導定餐方為妥善。

按圖了解20種有益腎臟的食物︰

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參考資料︰bistromd/stylecraze