去濕湯水食譜｜下雨落不停，天文台預測明早雨勢仍然頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。隨後兩三日天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。未來一星期，相對濕度高達95%。在這樣潮濕的天氣下，除了開冷氣抽濕機保持環境乾爽，也要為身體抽濕，以下有16款中醫推介的去濕湯水食譜，材料簡單，有助健脾消水腫，快快收藏。



天氣潮濕，濕度高達100%，能見度亦低。（資料圖片）

香港天文台

濕重7症狀｜疲倦、浮腫、便稀

潮濕的天氣特別容易使人疲倦、無精神，甚至水腫。水腫令體液流動不暢順，又加重濕狀，形成惡性循環。若人體的陽氣不通，更易受潮濕天氣影響，加重身體的濕氣，出現：

1. 身體困重

2. 浮腫

3. 疲倦

4. 昏昏欲睡

5. 胸悶

6. 腹脹

7. 大便稀薄



假如平日有濕重問題的人，在潮濕天氣下，不適的症狀更嚴重。濕重者可透過日常保健，改善濕重帶來的問題，例如飲用去濕湯水。

春夏天比冬天更容易感疲倦、渴睡、濕重。（Kinga Cichewicz＠Unsplash）

濕重原因｜脾虛運化差 水濕滯留

常說健脾去濕，是因為脾主運化，即消化，運送或轉化食物和水分，讓體內臟腑得到營養，維持身體機能運作正常。但當脾虛弱，運化水濕的能力便下降，體內易有水濕停留，影響脾功能，而形成惡性循環。故此去濕要健脾，治標亦治本。

去濕湯水食譜1：土茯苓綠豆薏苡仁湯

土茯苓綠豆薏苡仁湯食譜｜去濕解毒5類人不宜 土茯苓乾或鮮好

土茯苓綠豆薏苡仁湯食譜（《徐博士健康頻道》YT截圖）

土茯苓綠豆薏苡仁湯食譜

材料：綠豆50克、鮮土茯苓60克、薏苡仁30克、豬脊骨3條、水適量、鹽少許

做法：

1. 綠豆、薏米不用浸泡，清洗便可。

2. 土茯苓亦毋須特別處理，用水略洗

3. 豬脊骨冷水下鍋，汆水去雜質。

4. 煲滾一鍋水放入全部材料，水再滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

去濕湯水食譜2：老黃瓜茯苓扁豆衣湯

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜｜健脾去濕，減春困疲勞不適

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

老黃瓜茯苓扁豆衣湯食譜

材料︰茯苓40克、黨參40克、扁豆衣10克、赤小豆10克、生薏米10克、熟薏米10克、陳皮2塊、紅棗2粒、老黃瓜1個、水3公升、鹽少許

做法︰

1.洗淨老黃瓜，不用去皮，切大塊備用。

2.將其餘材料沖洗乾淨。

3.大火煲滾水，放入材料。

4.水再滾後轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

去濕湯水食譜3：姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜｜健脾補腎，滲濕，消水腫

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

材料︰姬松茸2両、茶樹菇2両、蓮藕1條、合桃1両、黑豆15克、果皮2塊、粟米鬚30克、水3升、鹽適量、

做法︰

1. 黑豆洗淨，預先浸泡一晚。

2. 姬松茸及茶樹菇沖洗，其他材料洗淨，蓮藕切塊。

3. 大火煲滾水後，加入全部材料。

4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

去濕湯水食譜4：佛手瓜蘋果花豆湯

佛手瓜蘋果花豆湯食譜｜清熱去濕，適合一家大細

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

材料︰合掌瓜2個、蘋果1個、花豆2兩、生熟薏米1兩、腰果2兩、蜜棗2粒、薑1大塊、水3升、鹽適量

做法︰

1.合掌瓜、蘋果洗淨切塊，沖洗其他材料淨，薑略去皮。

2.花豆、腰果浸半小時備用。

3.大火煲滾水後，加入全部材料。

4.水再滾後，轉細火煲1小時，加適量鹽調味完成。

去濕湯水食譜5：花生眉豆木瓜雪耳湯

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜｜保健去濕 健脾潤肺消滯

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

花生眉豆木瓜雪耳湯食譜

材料：花生2両、眉豆2両、番木瓜半個、雪耳1朵、紅棗6粒、陳皮2塊、水2.5公升、鹽少許

做法︰

1.番木瓜去皮去籽，切塊。

2.乾身雪耳用清水浸發；花生及眉豆浸泡1小時備用。

3.大火煲滾水後，加入全部材料。

4.水再煲滾後，轉慢火煲1小時完成。

去濕湯水食譜6：蓮藕綠豆薏仁湯

蓮藕綠豆薏仁湯食譜｜利水去濕 清熱消暑去水腫

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

材料︰蓮藕1條、綠豆1両、赤小豆1両、薏仁1両、蓮子1両、荷葉1塊、水3公升

做法︰

1.綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。

2.蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切半。

3.大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。

4.煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。

去濕湯水食譜7：蓮藕眉豆花豆湯

蓮藕眉豆花豆湯食譜｜強效去濕 抗疲勞抖擻精神

蓮藕眉豆花豆湯食譜

蓮藕眉豆花豆湯食譜

材料：蓮藕600克、眉豆75克、花豆75克、花生38克、幹冬菇38克、紅棗6粒、水2000毫升、冬菇水500毫升、鹽少許

做法

1.洗淨冬菇、花豆及眉豆，花豆浸2小時；眉豆浸半小時；冬菇浸一晚後水留用。

2.蓮藕、花生及紅棗洗淨。蓮藕切塊，紅棗去核。

3.水煲滾後，放入全部材料煲至再滾。

4.轉慢火煲1.5小時，加鹽調味完成。

去濕湯水食譜8：茯苓白朮冬瓜薏仁湯

茯苓白朮冬瓜薏仁湯食譜｜利濕清熱 健脾益氣

茯苓白朮冬瓜薏仁湯食譜

茯苓白朮冬瓜薏仁湯食譜

材料：冬瓜700克、茯苓30克、白朮50克、生熟薏仁38克、黃豆38克、腰果140克、姜幾片、水2.5升、鹽適量

做法

1.全部材料洗乾淨。

2.冬瓜切塊。

3.大火煲滾水後，放入全部材料。

4.水再滾起後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

去濕湯水食譜9：竹䉀茅根馬蹄湯

竹䉀茅根馬蹄湯食譜｜利尿除濕 清胃肺濕熱

竹䉀茅根馬蹄湯食譜

竹䉀茅根馬蹄湯食譜

材料：竹䉀1扎、茅根1扎、馬蹄10粒（已去皮）、生熟薏米1兩、紅蘿蔔2條、蜜棗3粒、水3升

做法

1.將全部材料洗乾淨。

2.紅蘿蔔可切件。

3.煲滾水後，放入所有材料。

4.水再滾起後，轉慢火煲1小時完成。

去濕湯水食譜10：冬瓜蠔豉排骨湯

冬瓜蠔豉排骨湯食譜｜去濕去水腫 滋陰養顏

冬瓜蠔豉排骨湯食譜

材料：冬瓜500克、冬菇8隻、蠔豉6-8隻、熟薏米40克、排骨500克、瑤柱適量、薑片適量、水1公升、鹽適量、紹興酒少許

做法：

1. 瑤柱、冬菇及蠔豉浸軟，瑤柱水留下備用。

2. 冬菇去蒂並以生粉擦淨，用水沖洗；冬瓜去瓤後切粒。

3. 排骨連凍水一同煲滾，大火汆水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味。

4. 準備一個鍋，加少許油及薑片炒香，加入冬瓜炒至微黃色。

5. 煮滾一鍋水，倒入全部材料，大火煲10分鐘。

6. 水滾後，轉中小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

去濕湯水食譜11：粉葛鯪魚湯

粉葛鯪魚湯食譜｜健脾去濕 清熱去骨火

粉葛鯪魚湯食譜

粉葛鯪魚湯食譜

材料：粉葛300克、鯪魚1條、扁豆30克、赤小豆30克、瘦肉300克、蜜棗3-5粒、薑片3-5片、水1.5公升

做法：

1. 粉葛去皮切件；赤小豆、扁豆及蜜棗沖洗乾淨。

2. 鯪魚洗淨及去除內臟後沖洗，用廚房紙印乾水分。

3. 瘦肉連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起。

4. 中火燒熱鍋，加入油，將鯪魚兩面煎香，放入煲湯袋內。

5. 煲滾一鍋水，加入所有材料以大火煲至滾起，再煲10分鐘。

6. 轉小火煲1.5小時，加少許鹽調味，即成。

去濕湯水食譜12：腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜｜潤肺去濕 全家啱飲

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜

材料：乾腐竹1包（120克）、紅蘿蔔1條、粟米2條、馬蹄6粒、瘦肉400克、蜜棗3粒、薑數片、水2公升、酒少許、鹽適量

做法：

1.紅蘿蔔去皮切塊、粟米切塊；馬蹄洗淨去皮並一分為二；薑切片、蜜棗洗淨備用。

2.瘦肉連冷水下鍋，大火煲滾氽水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

3.腐竹以外的湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲45分鐘。

4.浸軟腐竹，下鍋續煲30分鐘，加鹽調味，即成。

去濕湯水食譜13：老黃瓜薏米豬𦟌湯

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜｜去濕利水 抗疲勞

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜

老黃瓜薏米豬𦟌湯食譜

材料：老黃瓜1個、生薏米60克、陳皮1個、澤瀉10克、蜜棗4枚、豬𦟌400克、水2公升、酒適量、鹽少許

做法

1.陳皮浸軟、刮囊；生薏米、澤瀉及蜜棗洗淨。

2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊並切塊。

3.凍水連豬骨一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。

4.所有材料凍水放進鍋，以大火煲10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。

去濕湯水食譜14：淮山蘿蔔排骨湯

淮山蘿蔔排骨湯食譜｜健脾補腎除濕困

淮山蘿蔔排骨湯食譜

淮山蘿蔔排骨湯食譜

材料：新鮮淮山3條、紅蘿蔔1條、去殼栗子15粒、排骨500克、陳皮1塊、蜜棗3粒、水2.5公升、鹽適量

做法

1. 鮮淮山及紅蘿蔔刨皮、洗淨及切塊，栗子洗淨。

2. 蜜棗洗淨，陳皮浸20分鐘，並刮囊備用。

3. 瘦肉連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起，其間加少許酒闢去羶味。

4. 凍水放入所有材料，大火煲滾後，再轉中小火煲2.5小時，加鹽調味即可。

去濕湯水食譜15：鮮土茯苓五子毛桃湯

鮮土茯苓五子毛桃湯食譜｜濕疹愈飲愈嚴重因煲湯放了肉？中醫推介去濕素湯

鮮土茯苓五子毛桃湯可祛濕，舒緩濕疹。（資料圖片/韓詠儀攝）

材料（2-4人分量）：鮮土茯苓1斤、五子毛桃1扎、扁豆半兩、水10碗。



做法：將五子毛桃、扁豆洗淨，鮮土茯苓去皮切塊，洗淨。水滾後轉慢火煲1.5小時。



功效︰健脾去濕，行氣利濕，紓緩濕疹及皮膚過敏。



去濕湯水食譜16：五指毛桃山藥湯

五指毛桃山藥湯食譜｜去濕強身椰香飄飄 五指毛桃山藥湯

五指毛桃山藥湯袪濕強身。（韓詠儀攝）

材料（2-4人分量）：麥冬9克、山藥20克、五指毛桃30克、茯苓15克、薏仁20克、陳皮6克、可加瘦肉半斤。



做法：9碗水浸材料20分鐘，以大火煮滾，轉細火煲1至1.5小時，加入少許鹽調味。



功效︰健脾養胃，紓緩水腫，適合日常保健。

