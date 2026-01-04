保暖食物｜抵抗嚴寒加促血氣運行　20種保暖食物紅豆芝麻葱都得

保暖食物｜近日氣溫急降，天氣凍不少人患上感冒、關節痛，有謂「血行百病除」，中醫認為如果體溫提升有助紓緩痛症。促使身體溫暖可在飲食中加入一些辛溫、補血、健脾及補腎等4類食物，調養體質，當中包括肉桂粉、薑黃粉，可加入熱飲一起飲用相當有效，不妨一試。



中醫認為人體易冷，因陽氣不足，食用四大類別食物有助促進氣血循環。（Alisa Anton/Unsplash）

中醫認為人體易冷，因陽氣不足，食用四大類別食物有助促進氣血循環。記者請教註冊中醫師潘仲恆有關有利身體保暖的食物，潘醫師指大部分溫暖脾胃的食物也有助為身體保暖，脾胃好，促進氣血生成及循環，身體自然溫暖。

有助保暖4類共20種食物

1 補血食物

桂圓：即龍眼乾，性味甘溫，有益心脾，補氣血及安神，桂圓茶飲對改善虛寒體質有幫助。龍眼功效｜安眠補氣血5功效 新鮮清熱/乾貨燥熱？日上限幾多粒？

紅棗：性味甘溫，補氣、活血及養血。《本草綱目》記載：「紅棗氣味甘平，安中養脾氣、平胃氣…補少氣、少津液、補腎健腦。」

紅豆：含豐富鐵質，使人氣色紅潤，可補血、促進血液循環、強化體力、增強抵抗力。

2 溫脾食物

南瓜：性味甘温，入脾、胃，有補中益氣、生肝氣、益肝血的作用。

栗子：味甘、平，性溫，入脾、胃、腎經，能養胃健脾及補腎強筋。栗子好處｜補腦補腎虛13功效如人參！5類人慎食果殼治甲狀腺腫大?

山藥：性味甘平，歸脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、鞏固腸胃的效用。

番薯：性味甘平，歸脾、腎經，有補中和血、益氣生津、寬腸胃及通便秘的功效。

糯米：性味甘平，入脾、胃經，可暖脾胃，補中益氣。

3 補腎食物

黑芝麻：補益以黑芝麻為好，《本草綱目》記載，芝麻味性甘平，可滋養補益及強身，能生津潤膚、潤燥滑腸、補血明目、補益精血等。

合桃：性味溫甘，入腎、肺經，有補腎固精，溫肺定喘，潤腸的作用。合桃效用｜補腦護心6大好處 日吃13粒助防乳癌 幾多粒增性能力？

4 辛溫食物

蔥：味辛、溫，歸肺、胃經，有發汗解表，通陽散寒的作用。

生薑：味辛，溫，歸肺、脾、胃經，有發汗解表，溫中止嘔及溫肺止咳之效。

薑黃：味辛、苦，性溫，入脾、肝經，有破血行氣、通經止痛、活血化瘀、抗凝血之效。薑黃素僅溶於脂肪，建議將薑黃加入奶類或湯類中煮滾，並加少量黑胡椒以增強保健效果。

肉桂：味辛、甘，熱，歸脾、腎、心、肝經，能溫中散寒、健胃、活血、止痛，促進血液循環、改善手足冰冷及經痛。抗寒冷食物｜肉桂活血降血糖10大功效5類人慎吃 每天宜吃多少？

芫荽：味辛，性温，入肺、脾經，有發汗透疹，開胃消食之用。

羅勒：性味辛溫，主治發汗解表，去風利濕，散瘀止痛，用於風寒感冒及頭痛等，可通經活血。

羊肉：屬性甘温，偏熱。可益氣補虛，溫中暖下。羊腩煲做法｜點解用黑草羊？大廚6招點煮點食推1種菜配羊腩煲最好

牛肉：屬性甘溫，入脾，胃經，有補脾胃，益氣血，強筋骨的作用，主脾胃虛弱及氣血不足。

豬腳薑：薑及醋屬溫性，可保暖驅寒，薑有通血氣的作用，常有手腳冰凍及易頭暈的人有保健之用。

鱔：屬性甘溫，入肝、脾、腎經，可補虛損，除風濕，強筋骨。

薑黃粉點食有效？黃金奶做法

此外，還可自製「黃金奶」保健暖身，「黃金奶」即在煮奶（植物奶或牛奶）之際，加入薑黃粉煮滾，1杯240毫升，約加入1/2-1/4茶匙薑黃粉，不加糖，但會加少許黑胡椒增強保健效果。薑黃素不溶於水，僅溶於脂肪，因此將薑黃加入奶類、湯類煮滾，及烹調時用更合適。

「黃金奶」（Golden Milk）適合四季飲用，秋冬更宜，它源起印度，在經痛及睡得差時，可自製薑黃奶，有助暖宮、緩和經痛及有助入眠。薑黃味濃而不濁，味道舒服。(資料圖片/龔嘉盛攝)

