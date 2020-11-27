蘭王蛋｜日本人氣雞蛋蛋黃橙紅蛋味極濃可生吃？最美味的拌飯做法

日本雞蛋近來在香港熱賣，在芸芸品種，蘭王蛋今年以大熱姿態跑出，本來在產地九洲已有一定知名度，出口到香港後，聲勢更凌厲。試過蘭王蛋的網民說︰「蘭王蛋真係好正、一試難忘、食過返唔到轉頭！」

有日本食材店負責人指蘭王蛋賣到每盒近港元$50，依然有價有市。在日本九州大分縣出產的蘭王蛋被冠以貴族蛋的名號，它跟一般日本雞蛋與別不同，蘭王蛋的蛋黃呈橙色，色澤光亮，網民表示蛋香非常濃郁，市面大約售$40-$45一盒，比一般日本雞蛋貴，卻絕對物超所值。

有日本食材店負責人指蘭王蛋賣到每盒近港元$50，依然有價有市。（chopsticks_and_forks IG）

按圖睇網民對蘭王蛋評價︰

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據出售蘭王蛋的網上商店資料，蘭王蛋的雞隻也有特定要求，選成長到200至320天的壯年母雞，所餵食的飼料是原料穀物，包括甘筍、米糠、大米、蘿蔔葉、蟹殼、紅色海藻、鈣、大蒜粉及乳酸菌等，飼料需經嚴格的品質控制，要求營養均衡，不含添加劑、激素及抗生素，品牌標榜可放心生吃。據聞在日本國內餐廳一般都用蘭王蛋拌飯，是日本飲食界的頂級雞蛋。

蘭王蛋的蛋黃呈橙色，色澤光亮，網民表示蛋香非常濃郁。（ccplum1125 IG）

日本食材店負責人在媒體受訪中表示，從到貨日期計算，提議生吃蘭王蛋的話，宜兩星期內食用；若煮熟的話，可於一個月內食用。除了蘭王蛋拌飯之外亦可用蘭王蛋配蘭王豉油，做成火鍋料蘸汁，或烹調成其他蛋料理均可。

按下圖了解蘭王蛋的5大特點：

（左）蘭王蛋的蛋黃顏色近橙色，相比一般（右）日本雞蛋的蛋黃鮮艷。（soufani網站圖片）

不少飲食、煮食達人及網民也對蘭王蛋趨之若鶩，紛紛表示簡單如醬油漬蘭王蛋配白飯已經是天上人間的美食，蘭王蛋的蛋黃紅到發光，蛋滑味濃，少蛋腥甚至不腥，不僅配白飯，配上拉麵、麵包及牛肉飯也讓人食指大動。

不少煮食達人分享，簡單如醬油漬蘭王蛋配白飯，已是絕佳美味，好比「白飯殺手」。（candicekitchen23 IG）

按圖睇飲食達人及網民的分享，並附「蘭王生蛋拌飯」教學︰

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參考資料︰菓道

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按圖了解不同雞蛋煮法所含的熱量︰