致癌食物｜茶葉蛋鐵蛋含重金屬有毒？2大安全食用貼士勿同時飲...

吃茶葉蛋會致癌？蛋煮得太久，蛋黃外層變成深綠色或是鐵灰色，若是煮到像茶葉蛋或鐵蛋一樣，蛋黃更會變成鐵灰色或黑色，坊間有傳言吃茶葉蛋有致癌風險，營養師解釋當中迷思。

坊間有傳言吃茶葉蛋有致癌風險，營養師解釋當中迷思。（華視新聞影片截圖）

雞蛋由蛋黃與蛋白組成，蛋白內含硫化氫、蛋黃中有氧化鐵，硫化氫與氧化鐵加熱後形成硫化鐵，於是在蛋白與蛋黃的交界處，形成一層鐵灰色物質。一般烚蛋的蛋白與蛋黃交界處，並不會出現鐵灰色，只有在「煮太久」時才會出現的現象，最典型的例子就是茶葉蛋。

一般烚蛋的蛋白與蛋黃交界處，並不會出現鐵灰色，只有在「煮太久」時，會形成硫化鐵，（華視新聞影片截圖）

按圖看營養師破解吃茶葉蛋致癌迷思︰

烚蛋幾高溫至會變色形成硫化鐵？

硫化鐵產生，主要與溫度和時間有關，據研究，雞蛋在70°C的水溫中加熱長達1小時，也不會形成硫化鐵，在80°C的水加熱35分鐘以內也不會，但超過80°C，只要加熱15分鐘，硫化鐵會產生。吃雞蛋可以吃到鐵質，但烚蛋過度加熱時會出現硫化鐵，人體難以吸收硫化鐵，但硫化鐵並非網路謠傳的重金屬，人體可以代謝。

台灣營養師黃曉彤解釋，吃茶葉蛋致癌是不實的謠言，茶葉蛋的蛋黃外層的鐵灰色物質，並非重金屬或有毒物質殘留。

硫化鐵並非網路謠傳的重金屬，人體可以代謝。（華視新聞影片截圖）

茶葉蛋選得對 吃得更健康

據食品藥物管理署之食品營養成分資料庫顯示，茶葉蛋平均每100克僅有熱量141大卡，相當於半碗白飯。茶葉蛋茶色愈深，代表滷製的時間愈長，多吃或有以下健康問題，包括水腫和阻礙鈣吸收。

按圖了解吃茶葉蛋2大注意事項︰