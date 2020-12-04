玉子燒味道是甜還是鹹的？揭開日本地道口味　關東關西煮法大不同

在日本，無論是媽媽飯盒裡的配菜、居酒屋或家庭餐廳裡的家常菜，甚至是壽司店裡的食材，就連日本國民美食漫畫《深夜食堂》中一開始就出現的菜色，「玉子燒」彷彿是日本人形影不離的一道定番料理，然而卻因時、因人、因地，讓外面看起來落差沒有很大的玉子燒，卻蘊含著各自不同的內涵！

▼玉子燒味道是甜還是鹹的？各地區玉子燒鍋都有分別？（按圖看清👇👇👇）

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最簡單、也是最廣義的方法，就是以日本關東、關西作為分野！關東地區的玉子燒多加糖或味醂，紮實豐厚的口感加上甜滋滋的味道，總讓人有一種在吃飯後點心的錯覺；而關西的玉子燒則以高湯調味，做出鬆軟柔嫩的多汁口感，口味上也能吃到濃厚的蛋香。

關西風高湯玉子燒，鰹魚高湯是靈魂。（葉璋時攝）

玉子燒鍋也有分地區

想在家做出餐廳級的玉子燒一點都不難，只需要擁有一支「玉子燒鍋」就可以！我們常見的四角形玉子燒鍋最早源自江戶時代中期，卻一樣有地域之分：關東「正方形」、關西「細長矩形」、名古屋「寬短矩形」；材質多為鑄鐵製或鋁製，但最推崇的銅製的玉子燒鍋，除了可以快速加熱、傳導穩定之外，跟其他材質相比，銅製的鍋子也能夠在最短且又不傷風味的時間內加以濃縮烹調，難怪許多頂級餐廳的廚房內也多使用銅製鍋具啊！

引用一下來自《深夜食堂》裡、深愛著甜味玉子燒料理的小壽壽曾經出現過的橋段：「玉子燒就是要吃甜的啊！鹹口味的那個叫做高湯雞蛋捲！」然而對方卻接著回他：「在壽司店吃的是甜玉子燒，在蕎麥麵店吃的是高湯蛋捲。」儘管每個人對於玉子燒的分水嶺有所不同，但這一塊小小的黃色長方體，卻是很多人心中不可或缺的味覺圭臬啊！

鹹味甜味！你喜歡哪種玉子燒？

看完本次玉子燒小知識的介紹，對於這個國民美食是不是又更加認識一步了呢？在香港、台灣的各位有吃過哪種玉子？又喜歡哪一種口味呢？筆者曾經聽說台灣人的口味比較偏關西人，下次吃玉子燒時不妨留一下下喔！

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