Omakase冷知識｜日語意思是拜託了？揭日式料理廚師發辦食材變化

各位是否好奇過，吃日式料理時常遇到的名詞「Omakase」究竟是什麼意思？

Omakase的意義

事實上，Omakase在日語中是「拜託了」的意思，指的是「廚師發辦」，也就是當你沒有特定想吃什麼，但是想好好品嘗美味的日式料理時，讓廚師為你決定菜單。如果選擇了Omakase，廚師會根據預算和當下最時令的食材，為客人定製出特別的菜色，這些料理可以吃出廚師的功底和創意，是很多老饕心目中日式料理的最高境界。

▼Omakase的時令食材、上菜次序如何？哪些菜的準備時間最長？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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Omakase的時令食材如何變化？

廚師會根據季節選擇海鮮、蔬菜等時令食材準備Omakase的菜式，比如春季會製作油分較輕的白身魚、野菜等清淡料理，或在是以春季綻放的櫻花入菜；秋冬則以味道濃重蟹、銀杏、栗子等食材入菜。

Omakase上菜的次序

日式料理的上菜次序通常會按照從冷食到熱食、味道從淡到濃的方式，先上開胃的精緻前菜，然後是冷食的魚生片、壽司，接著才是上熱食的煮物和燒物。特別是味增湯不會一開始就上，而是同樣按照先冷後熱的原則，直到最後才端上來。

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哪些菜的準備時間最長？

Omakase中，以煮物及燒物的製作時間較長，部分如章魚等海鮮需要以慢煮的方法烹製，煮物則需要製作醬汁，這些菜餚通常是最能體會到廚師用心的部分，因此建議慢慢品嘗。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：日式料理Omakase是什麼意思】