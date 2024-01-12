切粟米貼士｜下刀多做1動作切件好輕鬆！剝粟米粒5方法點揀最甜？

粟米營養豐富，加上味道香甜且煮法多變，在中西餐桌上亦常佔一席位，特別是中式湯水更經常作為提味食材。不過每次在處理粟米時都一定遇到一大困難 - 切粟米！粟米心硬邦邦，不管把刀如何拉鋸都難以切件，其實只要下刀時多做一步，粟米便會輕易分開。



切粟米最難 唔想烚完切可以點？

雖說以粟米入饌的菜式大多都用粟米粒，但仍有不少菜式是用粟米件入饌，特別是中式湯水。若然嘗試過把粟米分件，都會發現並非一件容易之事，用手拗斷最多只可以一分為二；用刀拉鋸亦久久拉不出來，最後或者有如筆者曾經所見，原條粟米煲湯或先烚熟才切件。其實不止切南瓜有妙法，切粟米一樣有，儘管仍要花少許力氣，但至少一定成功！

按圖看切粟米省力妙法：

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先把粟米外衣去掉，對準位置下刀，再向左右兩邊撬數下，粟米心開始分離，再輕輕一拗便斷開兩截了。

剝粟米5大方法

以粟米入饌不是切件便是要粟米粒，剝粟米可以用刀、用叉或用筷子，幾種形式各有優劣，想快可以用刀，但想保留粟米完整度，還是建議用筷子，有需要的話也可購買坊間的剝粟米神器輔助。

【教煮實驗室‧剝粟米粒】實試3大剝粟米粒大法 用筷子都得？

按圖看不同的剝粟米方法及各優劣：

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保存粟米2大方法

倘若粟米買多了，你會如何保存？最簡單當然是把粟米起粒，保存在冰格中。如果不想花時間先把粟米烚熟，其實也有另一個方法把它好好保存。

按圖看保存粟米2大方法：

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揀超甜粟米必勝法 粟米鬚藏玄機

學懂不少處理粟米的貼士，最後當然少不了揀超甜粟米的必勝法！據日本揀蔬果業界龍頭代表杉本先生指鑒別超甜粟米方式很簡單，不用剝皮就知道粟米的顆粒是否夠飽滿、夠多；是否超甜、軟糯！

按圖看超甜粟米「鑒別方法」：