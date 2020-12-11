【入廚貼士】日本烹飪專家教完美蛋炒飯　炒前加2材料低溫減油煙

家裡炒飯也可以像飯店一樣美味，既不用猛火拋鑊，減省油煙，也可省臂力避免手痛，只需在米飯中加兩樣普通材料，即變成美味可口的炒飯。這個簡單的秘技，普通人也能輕鬆做到大廚級炒飯，最令人意外的是，此秘訣採用了與傳統炒飯相反的方法。

水島先生表示在米飯中加兩樣普通材料，不用猛火拋鑊，也變成美味可口的炒飯。（VCG）

水島先生是一位烹飪科學研究員，也是《弱火コントロールで絶対失敗しない料理》（在低熱量控制下永不失敗的烹飪）的作者，教授低溫烹飪而不失美味的做法。如果在家裡吃到美味的炒飯，你會選擇在炒飯前用雞蛋包飯，還是在米上灑水？

揭曉炒飯第一好味秘技前，先回答以下問題︰

炒白飯前，你如何選擇？

（教えてもらう前と後影片截圖）

（A）用雞蛋拌飯 （B）在米飯上灑水

按圖揭曉炒飯第一好味秘技︰

專業人士在高溫下搖動大鍋子炒拌米飯，是要將調味料和油均勻地混合在一起。然而，對於家庭主婦來說，搖動一個沉重的鍋子並混合當中的材料非常困難。

請按下圖揭曉炒飯的第二好味秘技︰

水島先生表示這個炒飯秘訣，能夠在低溫下慢做蛋炒飯，也不會有易焦、易乾、蛋漿拌不勻的情況。先將油倒入冷鍋中，將打好的雞蛋倒入，開火，在細火下慢慢將雞蛋烘至稍微凝固，放入灑過油及水的米飯，輕輕拌炒約5分鐘，水分蒸發後，加入適量的鹽調味，添加洋蔥及配菜，例如火腿和生菜。在炒飯的中央加麻油，轉大火快速炒勻片刻完成。

（教えてもらう前と後影片截圖）

水島先生說：「通過低溫緩慢加熱雞蛋使蛋嫩滑豐腴，亦不破壞米飯和雞蛋的味道，僅用鹽調味已夠好吃。最後，在高溫下混合麻油，噴發麻油香氣。」品嘗過的客人均稱讚︰「以為嘗起來很清淡，卻是非常美味及簡單，也不會太油膩。」

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參考資料︰《教えてもらう前と後》