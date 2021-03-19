沖奶茶貼士｜香滑細膩3大秘訣倒茶或倒奶先？做錯味道不同損營養

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-03-19 19:07

沖奶茶，先倒茶還是先倒奶？可能你會覺得兩者沒分別，最終都是把奶和茶混合而已。但事實上，奶和茶的先後次序會直接影響奶茶的味道，每個沖奶茶的步驟其實都有講究，你知道一杯完美香濃的奶茶是如何誕生嗎？

倒茶先、倒奶先，如果你以為都一樣，不如先聽聽以下一個1920年代的奶茶實驗故事。

《數商：向阿里巴巴前副總裁學習數據時代的生存商數》一書中，提及一群英國紳士和穿著禮服的女士正在室外的餐桌旁暢談。一位留著鬍子、戴著厚厚眼鏡的紳士，把一杯沖好的奶茶遞給身邊的一位女士，沒想到這位女士拒絕了這杯茶，她向男子解釋：「我只喝先倒奶再倒茶沖泡的奶茶。一杯奶茶，是先放茶還是先放奶，味道完全不一樣。」

這位男士雖然感到懷疑，但仍為女士準備了8杯奶茶，其中4杯先倒奶後倒茶，另外4杯先倒茶後加奶，然後把它們隨意打亂，端給女士辨別 。這位味覺超強的女士果然準確地判別了8杯茶！

沖奶茶主要是奶和茶的組合，但先倒入哪樣原來有講究，不只影響味道，做錯了還會流失營養。（alex-boyd-OLO8QPj1fJA＠nsplash）

英式奶茶的做法

按下圖看英式奶茶做法，先放茶還是先放奶原來會影響口感！

先以熱水溫熱茶壺茶杯，把茶葉和煮沸的礦泉水加入茶壺，浸泡3分鐘。其間以小火煮牛奶至溫熱，倒入茶杯。然後，把茶緩緩倒進牛奶中，並以篩子隔去茶葉拌勻即可。

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按下圖看英式奶茶不失敗秘訣！

+ 6 + 6 + 6

1.用礦泉水沖泡

水分軟硬，若沖泡Earl Grey French Blue奶茶，用偏硬的礦泉水沖泡，能減少茶葉苦澀味。英國、歐洲的自來水一般屬於硬水，礦物質含量豐富，特別是鈣和鎂，入口較粗澀，適合沖泡濃茶。日本的水多屬軟水，入口較細膩，容易帶出茶葉的味道和香氣，層次分明，適合清香的茶。

2.先加奶後加茶

英國皇家化學協會指出，牛奶的蛋白質會在攝氏75度時會發生變化，熱力會影響牛奶中三百幾種蛋白質，經過煲滾的牛奶，明顯有23種蛋白質含量流失。

先加奶後加茶，不是一次性倒入熱牛奶，而是把高溫的茶緩緩打圈倒入，令茶和奶融合。這種方式可以温和地將奶加熱，避免瞬間高温燙熱牛奶導致營養流失。

協會的研究更指出，如果先倒茶後倒奶，那麼奶就會被高溫的紅茶包圍起來，導致牛奶蛋白質變少，蛋白質結構更會發生改變，味道也產生變化。而將紅茶倒入凍奶之中，凍奶便會為紅茶降溫，上述情況則不會出現。

3.忌沖泡茶葉時間過長

茶葉沖泡太久會有苦澀味，3-5分鐘沖泡已足夠。

沖奶茶前須先浸泡茶葉，避免苦澀時間不能過長。(louis hansel＠unsplash）

英式奶茶外，在茶餐廳飲到的港式奶茶又如何？

港式奶茶製作技巧被列入首份香港非物質文化遺產清單中，正因其原材料、冲泡手法別樹一幟。

按下圖看港式奶茶做法！

1.熱水煲至沸騰，倒進含不同茶葉的茶袋内。

2.茶袋放入壺内，加入沸水，在電爐上焗約6分鐘。

3.撞茶，把茶水經茶袋倒至另一茶壺內，反覆合共4次。

4.撞茶後把茶放在電爐上，稍微加熱。

5.上桌前先把淡奶倒入茶杯，再加入熱茶便可。

港式奶茶原來也是先倒淡奶，後倒入紅茶，才令奶茶成品變得香醇幼滑！不知是否跟英國皇家化學協會的建議有關？

按下圖看港式奶茶不失敗貼士！

+ 5 + 5 + 5

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港式奶茶不失敗貼士

1. 混合茶葉

沖調港式奶茶會混合三種或以上茶葉，俗稱撈茶（或稱併茶）。這樣可豐富奶茶的層次，平衡口感。港式奶茶一般用錫蘭紅茶沖製，混合選用粗茶、中茶和幼茶三種茶葉。粗茶茶香較濃、飲後回甘；中茶顆粒較粗茶幼細，味道不太濃，茶色較深帶少許紅色；幼茶茶味最重，色澤最深。

沖調港式奶茶很少只用一種茶葉，而是透過撈茶（或稱併茶），混合三種或以上茶葉，豐富奶茶的層次，平衡口感。（攝影：龔慧）

茶袋、茶框等這些用具都能在上海街、新填地街等店舖買到，價錢也便宜

2. 奶茶黃金比例

茶和奶最好比例7:3，奶過多會搶走茶味，奶太少奶茶口感便如水一樣稀釋，難有香醇口感。

3.從高處沖茶

撞茶是最考師傅功力的一環，撞茶時必須提高水壺，讓水從高空衝到茶袋，茶葉受到衝擊便會在水中浮起，確保每一顆茶葉都可吸收水分，帶出茶味。撞茶的速度愈快，差距和力度愈大，把愈多空氣撞進茶裏能令口感更順滑。

參考資料：英國皇家化學協會、經理人X八分生活