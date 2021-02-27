飲食熱話｜啤酒用飲管飲、薯片用筷子夾？3種食物換吃法就起爭議

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-27 15:02

吃飯是生活重要一環，吃飽了才有力氣減肥，去面對每一天的挑戰，也因此吃飯要具有「儀式感」，是不少人心中的小堅持，一道美食該怎麼入口，可以吃得優雅又滿足，一直是網路上討論熱門話題，以下網路溫度計整理三大「換個吃法」就沒氣氛的食物，你是否也有同感？

▼換個吃法就起爭議的三大食物（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1. 薯片

身為肥宅快樂零食的薯片，到底要「用手拿」還是「用筷子夾」，是網路上爭論不休的議題，網路上分成兩片，前者覺得用手拿薯片，最後手指上沾滿調味粉，讓人吮指回味無窮，用筷子反而很做作；但後者網友覺得「用手吃的人99%吃完都不會洗手，到處都弄得油油的」，因此而生的薯片夾，在現今大型商店還有不少人會買。

2. 皮蛋豆腐

皮蛋豆腐到底要攪散吃，降低皮蛋的刺鼻味道，還是分開一口一口吃，也是網民熱議話題，有網友認為「攪散更入味」、「加上肉鬆三個混在一起，很好吃～」，可是也有人覺得把皮蛋豆腐攪「賣相超差」、「看起來像ㄆㄨㄣ（餿水）」，還有網友是自己吃的時候才弄散，跟別人反而不敢這樣。

3. 啤酒

充滿氣泡感的啤酒，一口暢飲爽度破表，是許多啤酒愛好者才懂的樂趣，但有些人反而不喜歡這樣的脹氣感，會使用吸管喝罐裝啤酒，就有網友表示「用吸管比較沒有氣，認真」，連台灣YouTuber愛莉莎莎就曾在影片中透露這樣的習慣，反對吸管派的人則覺得「大口喝才爽」。

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