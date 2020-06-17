【飲食熱話】外國人無法接受的10大日本美食　第2位太像腦漿？

日本的美食實在太多了，壽司刺身、拉麵、章魚燒……每次去日本旅遊總是吃不停。可是在眾多的日本美食中，還是有很多讓人覺得奇怪甚至是無法接受的選擇。日本YouTuber Ryu跟Yuma，就在他們的頻道中，選出10種他們認為非日本人會難以接受的日本食物，筆者跟大量網民一樣，最先想到的必定是納豆，可是它居然只是排第10，那到底其他食物還會是甚麼？

Ryu跟Yuma是一對居於日本的夫婦，在亞洲地區有很多忠實觀眾，訂閱數更破170萬！先生Ryu本身是馬來西亞人，10年前左右移居到日本，而太太Yuma就是土生土長並曾居於台灣的日本人，他們在一起已經5年多，但即使Ryu已在日本定居多年，有些日本人天天都吃到的國民食物，還是讓它難以習慣，就是這個文化差異，驅使他拍片介紹「外國人難以接受的日本食物」！雖然是比較主觀的排名，但上榜也確實有原因，可能是質地口感、食材組合等原因讓這些食物榜上有名，以下就為大家揭曉。

Yuma和Ryu分別是日本人和馬來西亞人，現時於日本長住。（影片截圖： Ryuuu TV / 學日文看日本）

請按下圖看Ryuuu TV所選出的10種外國人難以接受之日本食物：

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以上的食物，筆者認為除了納豆、白子之外，很多都只是食材配搭的問題，對於深受日本文化影響的香港來說，基本上不算太難入口。上述排行榜當中的幾道菜，其實自己都可以做到，例如：中華冷麵。又或者，你怕生蛋拌飯太生，乾脆做溫泉蛋丼；嫌炒麵麵包太寡，不如就加點豚肉等等。假如你有興趣試做，請參考下圖的食譜：

【中華冷麵食譜】甘筍雞蛋青瓜是「膽」 配料開胃繽紛夏天必吃

中華冷麵食譜

【溫泉蛋丼食譜】窮人恩物美味簡單 煮靚飯加溫泉蛋入門必勝方法

溫泉蛋丼食譜

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