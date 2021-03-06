肥媽廚房｜紫薯椰汁糕椰汁西米糕零難度　加1種材料還原傳統風味

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-07 04:03

藝人肥媽（Maria Cordero）廚藝精湛，不論中西式的菜式亦輕鬆駕馭，就連甜品亦難不到她。今次精選2道中式西式甜品：紫薯椰汁糕及椰汁西米糕，雖然兩款都是椰汁糕，但肥媽分別示範用不同的食材凝固食物，再加一樣食材將酒樓風味的椰汁西米糕簡易還原！

肥媽除了齊自上陣更會邀請不同藝人一同烹煮，今次邀請了陸浩明（6號）。（YouTube@肥媽 Maria Cordero）

紫薯椰汁糕

紫薯椰汁糕質感柔順滑溜，味道清甜怡人，作為飯後甜品是一個不錯又消滯的選擇。肥媽不止教授提升紫薯甜度的蒸煮秘技，更教授挑選紫薯及番薯的心得。她指挑選時可以留意番薯的頭尾及手感。如果頭尾呈現白色，代表開始變壞；如果輕壓薯身感到腍身，亦代表開始變壞，不宜選購。

按圖看紫薯椰汁糕食譜及不敗入廚貼士︰

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椰汁西米糕

椰汁西米糕雖說是一道泰式甜品，但在傳統的酒樓中都可以找到它的蹤影。肥媽指若想將椰汁西米糕還原傳統酒樓風味，便需用粟粉而非用魚膠粉、大菜、寒天或蒟蒻等食物凝固劑，而且對比其他食物凝固劑，粟粉更容易在家中找到，口感也較煙韌。

按圖看椰汁西米糕食譜及不敗入廚貼士︰