肥媽廚房｜冬至做節菜精選　冬菇燜髮菜蠔豉吊燒雞簡單易煮不失禮

冬至將近，因「禁堂食」、「限聚令」及新冠肺炎疫情影響，今年應留在家中吃冬至飯。倘若對冬至飯仍沒有什麼頭緒，不妨參選以下精選3道肥媽（Maria Cordero）的做節菜，好好享受天倫之樂。

冬至將近，肥媽教授觀眾做做節菜 - 冬菇燜髮菜蠔豉。（FB@肥媽 Maria cordero）

冬菇燜髮菜蠔豉

每次的做節飯個人最期待的便是燜煮的菜式，特別是有冬菇、蠔豉等食材，吸收所有湯汁及其他食材鮮味。而且肥媽更用另一樣食材來取締瑤柱，比用瑤柱的更為鮮味。其次，對比平時會把生菜一同燜煮，肥媽選擇另一個方法以保留生菜爽脆口感。

按圖看冬菇燜髮菜蠔豉食譜及不敗入廚貼士︰

+ 12 + 12 + 12

吊燒雞

做節菜又怎可以少了雞？ 除了常吃的白切雞外，外皮脆卜卜的吊燒雞的一樣受歡迎，而且用焗爐、氣炸鍋或燒烤爐都一樣做到。肥媽更教授令雞皮上色的不二法門，原來溫度是相當關鍵！

按圖看吊燒雞食譜及不敗入廚貼士︰

+ 10 + 10 + 10

芋頭魚

做節菜常常感覺都是大魚大肉，碟碟都是肉的話或許會吃不消。不如嘗試用芋頭塑造造成魚形狀的芋頭魚，配上酸酸甜甜的糖醋汁特別開胃。

按圖看芋頭魚食譜及不敗入廚貼士︰

+ 14 + 14 + 14

【同場加映】電飯煲豉油雞

如果認為吊燒雞步驟繁複，亦可以參考肥媽用了電飯煲「煲」雞，把「浸雞」的過程複雜簡單化，完全不用看火及溫度，再配以雞汁豉油一起享用，滋味無限。

按圖看肥媽豉油雞食譜及不敗入廚貼士︰