【Gi味俱全】黃淑儀升級版芋頭丸子西米露　6貼士揀靚芋頭要睇…

冬至很快便到，要團團圓圓的話，當然不能少了湯圓。但這麼多年來，芝麻、花生、紅豆，甚至是紫薯、抹茶湯圓都吃過了，能不能來點別的呢？黃淑儀（Gigi姐）就用簡單的方法，製作出「芋頭丸子西米露」，暖笠笠很適合冬天食用。她還分享了揀芋頭、處理芋頭以及製作丸子的竅門！至於處理西米，原來都有一個連Gigi姐都做錯過的常犯錯誤，究竟又是甚麼？

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中，示範了升級版芋頭西米露的做法，她花了點小工夫，把芋頭製作成丸子，吃起來多一重煙煙韌韌的口感。在開始之前，Gigi姐先從揀芋頭講起，你知道如何揀一個粉糯的靚芋頭嗎？

請按下圖睇Gigi姐製作芋頭丸子的方法，以及處理芋頭的貼士：

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丸子的部分大致完成，可著手整西米露。大家都知道西米本來是白色的，但加水煮過之後，就會變得透明和脹大。不過，一不小心的話，西米很容易變得糊爛。曾看過一些入廚貼士，建議煮西米時先浸水，因為這樣有助西米預先吸飽水分，其後再煮時才會更晶瑩，也不會輕易變爛。不過，Gigi姐似乎不太認同這個做法，到底她又會如何處理西米？

請按下圖睇Gigi姐煮芋頭西米露的步驟和技巧：

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芋頭丸子西米露，比一般的芋頭西米露多一重口感，不論冬至、新年、中秋都可以試試看。（節目截圖：《Gi味俱全》）

除了Gigi姐的做法外，以下還有其他西米露食譜，不妨參考。

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芋頭西米露食譜

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