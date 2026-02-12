馬蹄糕食譜｜黃淑儀馬蹄糕做法材料比例必備3種粉　加1物清甜解毒

馬蹄糕食譜｜馬蹄糕做法多多，要令馬蹄糕清新香甜，馬蹄糕材料、比例都有講究。黃淑儀（Gigi姐）就有她的獨門方法，讓大家在新年吃滯了的時候，還可以清熱解毒。



馬蹄糕食譜｜菊花馬蹄糕 懶人做法

新年糕點中，除了年糕、蘿蔔糕，馬蹄糕也有不少捧場客，黃淑儀（Gigi姐）曾在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中示範的馬蹄糕還加了菊花，菊花馬蹄糕做法主要分成兩部分，即使用懶人方法，一樣清甜煙韌。記者整理Gigi姐的食譜，綜合出9大貼士。

Gigi姐做的馬蹄糕，蒸或煎都各有風味。（節目截圖：《Gi味俱全》）

馬蹄糕食譜｜馬蹄菊花糖水做法：

1 先加熱兩杯半的菊花茶。Gigi姐用的菊花茶採用了浙江桐鄉杭白菊。

2 把已溶的片糖碎倒進菊花茶中。

3 為馬蹄剝皮，若20-30粒，放進密實袋用刀把它拍碎用刀背剁，但即使大小不一或形狀不工整都不緊要。

4 將馬蹄加到菊花糖水中。當菊花糖水煮滾時，整鍋水都很清澈，但加入了馬蹄後，再滾起時便有很多泡沫，撈走後放涼備用。

馬蹄糕食譜｜煙韌馬蹄糕要用3種粉

當馬蹄菊花糖水煮好後，另外再煮一個分量的粉糊，當中需要用到3種粉，再用菊花糖水煮勻再蒸才成。蒸好的馬蹄糕煙煙韌韌，但有人喜歡再香口些，也會煎完再慢慢品嘗，Gigi姐兩種方法都有示範。

請按下圖睇「菊花馬蹄糕」粉糊的材料，以及蒸糕步驟、貼士：

菊花馬蹄糕食譜

材料：

馬蹄菊花糖水2杯

馬蹄粉2杯

澄麵3湯匙

吉士粉1.5湯匙

做法：

1. 把菊花茶倒進鍋中。

2. 加入馬蹄粉、澄麵、吉士粉，攪拌至幼滑狀。

3. 開火，把鍋中粉糊加熱，當它變稠和成型時，會呈半透明顏色。

4. 煮粉糊期間，可把煮好的馬蹄菊花糖水倒進去，持續攪拌至馬蹄漿成半透明狀。

5. 放入不黏底又能入蒸鍋的盤子，用小火蒸20至30分鐘即可。

馬蹄糕食譜｜揀馬蹄、剝馬蹄貼士

儘管很多人都會買現成馬蹄肉，但假若想自己學揀馬蹄剝馬蹄，也可參考以下文章。

喜愛食馬蹄糕的朋友，以下還有另一個「粒粒馬蹄糕」的食譜，相對以下材料更少，只需5種材料，大家也可參考。蒸這個馬蹄糕沒有甚麼竅訣，只是糖水一定要夠熱，撞入馬蹄粉漿中，呈黏合狀，才能蒸出一底正常的馬蹄糕，馬蹄不至於全部浮面。

其他馬蹄糕食譜

