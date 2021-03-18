飲食熱話｜新品種粉紅菠蘿歐美爆紅　網民大讚：口感更甜、更多汁

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-03-18 15:02

隨著「挺台灣鳳梨」行動愈來愈熱烈，不少人開始奉獻一己之力，表達對果農的支持，更讓「鳳梨（又稱菠蘿）」躍升為近期熱搜關鍵字！不過，黃澄澄的酸甜鳳梨在台灣很常見，但有著夢幻莓粉色果肉的「粉紅鳳梨」，各位看過嗎？偷偷說，這款絕美的「夕陽莓粉色鳳梨」，可是現在全球水果迷瘋搶的新品種鳳梨呀！

「夕陽莓粉色鳳梨」爆紅歐美

最近，「#pinkpineapple」（粉紅色鳳梨）這個Hashtag正在歐美默默走紅中，而這顆廣泛出現在歐美網紅IG中的粉色鳳梨，外觀和傳統鳳梨沒有太大差異，但一刀切開，就能看見驚為天人的絕美粉紅色果肉！

按下圖看清絕美粉色鳳梨、研究過程！

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數量超稀少！「粉色鳳梨」要價不斐

不過，想要吃到這顆粉紅鳳梨，口袋還得夠深！因為目前粉紅鳳梨的數量相當稀少，且只有哥斯達黎加的特定農場才有種植，粉色鳳梨的生長時間更需長達兩年！另外，每一顆粉紅鳳梨的採收，都是經過人工親手摘選的，因此成本相對更高！目前一顆粉紅鳳梨定價為49元美金（約港幣380元）！

值得買！網友：比傳統鳳梨更甜、更多汁

想必看到這邊，各位一定很好奇粉紅鳳梨嚐起來的滋味吧？根據吃過的網友表示，粉紅鳳梨比傳統鳳梨更甜也更多汁，且不會咬嘴巴，忍不住想親自品嚐可以速速上Pinkglow pineapple官網看看！

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