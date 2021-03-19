牛油果油｜護心護眼降膽固醇8好處　煙點高比其他油少致癌風險？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-19 20:55

牛油果的好處，大家可能已看過千遍萬遍，但牛油果油的好處，大家未必清楚。其實牛油果油在煮食時，不但比其他食油釋出較少有害物質，而且本身亦對我們的心臟、骨骼、牙齒等等有益。如果你嫌坊間的牛油果油貴，甚至可跟名廚張錦祥（Ricky）的方法自製。

橄欖油是很多注重健康人士烹調之選，但其實牛油果油的煙點比橄欖油更高，前者煙點高達271℃，後者則是230℃，因此當我們需要高溫煮食時，最好用牛油果油，有害物質較少。牛油果油除了當食油用之外，甚至可加到沙律、凍湯、奶昔，或是製成蛋黃醬等，也有人會在護膚品加入牛油果油的成分。

牛油果油的冒煙點高，適合高溫烹調。（photo-ac）

以下將介紹8個牛油果油的好處，它對我們的身體有莫大裨益，不過，若你想完整地發揮到它的健康功用，建議用冷壓的牛油果油，因為它能保留自然的顏色、營養和風味，相反地熱壓精製的牛油果油，通常會經過漂染或除臭等。

請按下圖睇牛油果油的8大好處：

+ 25 + 25 + 25

超市賣的牛油果油，可能都要上百元，比起花生油、芥花籽油當然較貴，原來牛油果油也可以自製。名廚張錦祥（Ricky）就曾在節目《煮場爭霸》示範牛油果油的製法，居然在家裡都做得到。

市面上的牛油果油，售價上百元。（網上圖片）

請按下圖睇Ricky自製牛油果油：

+ 12 + 12 + 12

不知道看完之後，大家會想自製牛油果油，還是覺得到超市購買比較實際呢？