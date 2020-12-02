食油冷知識｜橄欖油助保護心血管？4大油脂選對烹調油令你更健康

說到脂肪很多人都會馬上想到其帶來的副作用，如：肥胖、心臟病、高血壓等問題的罪魁禍首。然而，脂肪其實是人體運作重要的必需營養素，不僅可以當成熱量來源，還可以協助脂溶性維他命A、D、E及K的吸收、製造維他命D及荷爾蒙的主要原料，並能維持神經系統及皮膚的正常運作。就讓我們一同看清楚不同脂肪酸的「真面目」吧！

▼4大油脂分類（按圖看清👇👇👇）

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1. 單元不飽和脂肪酸：能降低血中低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇），進而發揮保護心血管的作用；人體無法自行合成，日常可以從橄欖油、芥花油、苦茶油、堅果種子中獲得！

2. 多元不飽和脂肪酸：存在於紅花籽油、粟米油、大豆油、葵花油、魚油、葡萄籽油，適量攝取有助於降低心臟疾病的危險。

橄欖油除了富含許多健康的脂肪酸，也含有不少的維他命E和維他命K。（Unsplash@Juan Gomez）

3. 飽和脂肪酸：存在於動物性油脂、椰子油、棕櫚油、可可脂中，研究顯示飽和脂肪酸與血管硬化、中風、心臟病等疾病有強烈相關性，且促進肝臟產生膽固醇而增加血中膽固醇，其對人體不良影響比過量進食膽固醇還大！然而相對於其他油類，高飽和脂肪酸的油品於高溫烹調下較不易起油煙、變質、氧化劣變，所以偶爾貪嘴想來點炸物時，不妨利用高飽和脂肪酸的油類進行烹調吧！

4. 人工反式脂肪酸：植物油在精煉等製造過程、植物油經氫化加工過程等產生，因而存在於人造牛油、部分氫化油、反覆使用的油炸油中，研究發現人工反式脂肪酸會增加心血管疾病風險！

反式脂肪酸分為「人工合成」及「天然來源」兩類，其中少量存在於牛、羊等反芻類動物的肉及乳中之共軛亞麻油酸（CLA），即為天然來源的反式脂肪酸對健康不會造成負面效應。

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【本文獲「Vivian李芷薇營養師」授權轉載。】