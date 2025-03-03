不鏽鋼餐具｜新購不鏽鋼碗擦出黑油？用前要清潔 3招輕鬆徹底去污

不鏽鋼餐具清潔｜不少家庭都喜愛使用不鏽鋼的碗盤餐具，喜歡它既耐用又易清潔，存放冷熱酸鹼的食物亦合適。不過，有網民在Threads表示，購入新的不鏽鋼碗後，用食用油抹了7、8次仍見有「黑油」，直呼「真的太可怕了」。這些黑油到底是甚麼呢？新的不鏽鋼餐具又應該如何清潔才安全呢？



有網民在Threads表示，用食用油抹新的不鏽鋼碗7、8次，仍有「黑油」，認為「真的太可怕了」。(Threads @cucumix 圖片)

不鏽鋼餐具｜好處多但黑油殘留食安存疑

不鏽鋼的餐具碗盤好處多，例如材料不易破損變形，非常耐用；即使放不同的食物也不易變色或殘留氣味；表面光滑，使用後易於清潔等，是很多家庭選用的餐具。然而，有網民表示，在大型超市購入新的不鏽鋼碗，價錢並非便宜貨，但用食用油擦了7、8遍，黑油仍未完全清走，感到可怕。

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有網民表示買回來的不鏽鋼餐具用油抹七八次才乾淨。(Threads @cucumix 圖片)

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不鏽鋼餐具「黑油」是甚麼？

附在不鏽鋼餐具表面的「黑油」是工廠在製作過程中殘留的工業用油，在製造時加入工業油可以增加潤滑，避免材料和模具因摩擦力過大而導致破損。網絡亦有傳，黑油是在「拋光」程序後殘留下來。不論是哪個工序加入的「黑油」均非食用用途，放入食材前應徹底清潔。

不鏽鋼碗盤耐用、用途廣泛，深受不少家庭喜愛。(PhotoAC)

不鏽鋼餐具｜3招清走「黑油」

網民在Threads指，使用食用油抹了7至8次新購入的不鏽鋼碗盤，在紙巾上仍見有黑油。不少人紛紛獻計：「用食用小蘇打粉清潔」、「浸泡稀釋後的洗潔精再抹」等等，可惜經測試後發現餐具仍黏附著黑油。

按圖看網民清洗黑油的建議：

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方法一：以油制油

應對頑固的工業黑油，方法之一是網民採用的方案：「以油制油」。做法是把廚房紙沾上食用油，再使勁地擦餐具。經多次的擦拭，「黑油」就會愈來愈少。

方法二：麵粉加水

麵粉和水的比例大約2:1。把麵粉放入不鏽鋼碗內，慢慢加水揉成麵糰，不黏手就可。慢慢在碗內來回揉搓，把黑油附在麵糰上洗走。

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麵粉和水以2:1比例弄成麵糰，再反覆在不鏽鋼餐具上擦拭，可把黑油吸附清除。(PhotoAC)

方法三：碳酸納加暖水浸泡

綜合意見和經網友測試，發現把不鏽鋼新餐具放入60至70度暖水，再加入食用碳酸納蘇打粉，浸泡20分鐘，最後用洗潔精洗擦就乾淨了。

碳酸納加暖水浸泡，再加洗潔精清洗，便能把黑油清除。(PhotoAC)

雖然未有文獻指出誤食不鏽鋼餐具上的「黑油」對身體有何影響，但始終是工業用的化學劑，因此徹底清潔後才使用為佳。

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