保溫壺清洗｜除異味茶漬水垢4招用熱水係錯？2大禁忌損保溫壺功能

保溫壺清洗｜冬天天氣冷，不只氣溫低，相對濕度也低，像今天最低只有25%。又凍又乾燥，外出時不少人都會自備保溫壺，但保溫壺用久了會有異味，甚至一些陳年茶漬、水垢，怎樣才能把他們順利清洗乾淨呢？



天氣轉涼，保溫壺又到時機出場了（istockphoto）

保溫壺清洗4招

保溫壺除了載水，不少人也愛泡茶或咖啡，日積月累下，保溫壼不但有異味，還有茶垢、咖啡漬，想要徹底清潔？不妨參考行內人士、保溫瓶品牌的專業意見及方法：

1 保溫瓶基本去污：小蘇打粉

小蘇打粉可說是萬用清潔劑，只要在保溫壺中裝入一匙小蘇打粉，加滿水靜置一晚，污垢就會自然溶解，後續再用刷子輕輕刷走罅隙污垢，沖洗乾淨即可。梳打粉｜整蛋糕去污通渠8妙用 認清食用級、工業級3大分別咪買錯

2 針對水漬水垢：蛋殼

蛋殼內的白膜能溶解水漬與澱粉溶解。（istockphoto）

蛋殼清潔法的原理是蛋殼內的白膜能溶解水漬與澱粉溶解，網上有不少推介做法：先把蛋殼洗乾淨後搗碎，與少量清水一起倒進保溫壺裡，用手蓋住保溫壺瓶口後並上下搖晃數秒，這時候蛋殼會像清潔劑一樣產生白色泡沫，多用清水沖洗幾遍即可。

蛋殼還可用於清潔瓶口較窄的玻璃油樽。早前我們也做了小實驗，效果理想。全文👉洗油樽貼士｜樽窄瓶口細刷子伸不進如何洗？加1物秒速去千年油污

3 天然去污：檸檬酸

白醋也是保溫壺清洗的重要工具之一。（istockphoto）

成分天然的「檸檬酸」，可溶解水中的鈣質，再加上不具腐蝕特性，常被用來清理熱水壺中的水垢，當然也很適合作為保溫瓶清洗劑。使用檸檬酸時，建議：以一公升熱水加入15克的比例，倒入保溫瓶中靜置一至兩小時，再以軟刷清洗保溫瓶內壁即可清潔乾淨。

4 洗走頑固污積：過碳酸鈉

過碳酸鈉與水結合後，會迅速分解釋放出氧氣與散發化學氣體，操作時記得戴手套（網上圖片）

如果保溫壺累積了太多厚重的茶垢或咖啡垢，除了小蘇打粉之外，還可使用「過碳酸鈉」達到漂白、去污、殺菌、除異味等功能。但要注意的是，過碳酸鈉與水結合後，會迅速分解釋放出氧氣與散發化學氣體，操作時記得戴手套，避免傷害肌膚。建議在保溫瓶中裝滿溫水，用比例100毫升的加入10克的過碳酸鈉比例，靜置之後再洗淨。

不同材料的去污效果會有什麼分別？去污貼士｜梳打粉檸檬酸用對3款環保清潔劑 茶漬水垢油污徹底清

保溫壺清洗2大禁忌 熱水洗係錯？

除了上述的清洗妙法外，保溫壺清洗時還有2大禁忌要小心！

保溫壺清洗禁忌1：勿用鋼絲刷

被鋼刷清洗過的保溫壺，內壁會出現許多刮痕（istockphoto）

許多人誤以為不銹鋼保溫瓶就要用鋼刷才刷得乾淨，其實大錯特錯！被鋼刷清洗過的保溫壺，內壁會出現許多刮痕，這些刮痕不只容易滋生細菌，也會讓防鏽及抗腐蝕性的效果降低。

保溫壺清洗禁忌2：熱水浸配件

部分保溫壺的塑膠部分不適合放入熱水裡清洗，在清洗蓋子或塞子的時候，一定要詳閱說明書以確認是否可放入熱水煮沸，要是不能丟入熱水煮沸的話，一定要先將密封圈或彈簧等分離部件另外拿掉，可放入經溫水與醋調和的醋水裡浸泡約10～20分鐘，並以清潔水杯吸管的細刷子或極細毛牙刷來刷洗。

