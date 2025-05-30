端午糉2025｜翻熱糉子方法影響味道口感？烚糉/蒸糉/叮糉火候時間

端午節吃糉，應該如何翻熱？一隻美味的糉子，若錯誤地翻熱，隨時影響它的味道與口感，因此怎樣翻熱它最重要。記者實試了烚糉、蒸糉、叮糉3種不同方法，找出翻熱糉子的最佳火候、時間。



如何翻熱一隻糉，原來也影響它的味道與口感。(資料圖片)

一隻糉，無論材料多豐富、調味多好，不只包糉要講究，翻熱時間和火候也絕不能馬虎。否則，隨時影響它的味道與口感，前功盡廢。其實，鹹糉（如鹹肉糉）、甜糉（如梘水糉）、裹蒸糉的蒸、烚、叮的時間也不同，也不能貪方便，一鑊過。

按圖看鹹糉（如鹹肉糉）、甜糉（如梘水糉）、裹蒸糉的蒸、烚、叮的貼士：

1.蒸糉

煲滾一鍋水，放入糉隻隔水蒸。一般如鹹肉糉或火腩糉，需以大火蒸約30分鐘，䶨水糉則蒸約20分鐘，裹蒸糉約40-50分鐘。

蒸糉較烚糉時間長一點，但蒸好後糉隻較乾身，若紮得不夠實的也不會有水滲進糉隻，影響口感。

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2.烚糉

煲滾一鍋水，放入糉隻在水中，時間可較蒸的時間短一點，一般如鹹肉糉或火腩糉，需以大火烚約20分鐘，䶨水糉則蒸約10分鐘，裹蒸糉30-40分鐘。

烚糉把糉隻全浸在滾水中烚，故翻熱時間會較快，適合較大隻的裹蒸糉。相反，因䶨水糉這類甜糉較細，翻熱的時間毋須太長。

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3.叮糉

把2-3張廚房紙弄濕，包裹糉隻，放入微波爐，以大火叮5分鐘即可。裹蒸糉約7-8分鐘，䶨水糉3-5分鐘。是三個方法之中，最快捷的一個，但若包紮得不太緊也有風險，我便試過叮糉途中，糉子破葉而出😆！

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糉子無論多好吃，也不能過量。（envato）

同場加映：吃糉健康風險

糉子無論多好吃，也不能過量，否則容易出現以下症狀：

1. 消化不良：過量食用糭子容易引起腹脹、胃酸逆流等消化不良症狀，如果腹痛嚴重應盡快求診。

2. 血糖波動：糖尿病患者食用過多糭子會導致血糖波動。

3. 高血壓風險：鹽分高的糭子增高血壓風險，對心血管健康不利。

4. 體重增加：過量攝取高熱量糭子，可引發肥胖相關疾病。

5. 膽固醇升高：心血管疾病患者或年長者建議少吃。因高脂肪糭子會令膽固醇增加，提升心臟病和中風風險，



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（envato）

健康吃糉５原則

1. 糯米替代品：如紫米、五穀米、糙米，增加纖維攝取，幫助消化。

2. 低脂肉類：用雞胸肉、魚肉等低脂肉類取代傳統的肥豬肉，減少脂肪攝取。

3. 少糖餡料：甜糭中可以用低糖紅豆沙、無糖綠豆蓉等低糖餡料代替高糖食材。

4. 天然調味料：用天然香料和香草代替過多的鹽和醬油，減少鹽分攝取。

5. 加入蔬菜：在糭子中加入香菇、胡蘿蔔等蔬菜，增加營養均衡，提升纖維攝取。

