水晶糭食譜｜西米水晶糭簡單易做 1塊糉葉包掂！熱水或冷水下鍋？

端午節應節的傳統糯米糭不可少，但熱氣逼人的炎夏，新派的水晶糭或冰糭也大受歡迎，外表晶瑩剔透，味覺視覺都讓人透心涼。做法一點也不難，比糯米糉更簡單易包，糉葉2塊便夠！



水晶糭食譜｜1條禾稈草+2塊葉就包到！

第一次包糭，兩塊糭葉，一條禾稈草，比想像中容易！

不用浸米，不用醃肉，幾樣材料即買、即興、即做、即食，好有效率又好玩。其實西米水晶糭也是由傳統衍生而來的潮流新「糭」。想省時、省能源，又想感受包糭的樂趣，西米水晶糭確實幾好玩。尤其拆開糭葉的剎那，晶瑩潤澤的西米糭完整地包裹住紅豆餡，甜蜜的感動油然而生。

晶瑩潤澤的西米水晶糭完整地包裹住紅豆餡，甜蜜的感動油然而生。（尹嘉蔚攝）

西米水晶糭宜室溫享用，即使放入雪櫃，也不用冷藏太久，久冷了的西米會變硬。

蛋黃鹹肉糉食譜｜簡易包糉法5塊糉葉包搞掂！五花腩／糉葉點處理?

實在佩服古人的智慧，用葉包裹米成糭，成了別具風味的傳統食物。雖然平日隨時都可以吃糭，不過正值端午，即使「好熱、好飽」，都響應吃半隻啦，特別是家中長輩一大早就預備好的，萬不能辜負其心意，節日食品絕對是維繫家人感情的橋樑。人長大了常常獨處，更覺與家人一起過節日的珍貴。本來是「祖母級」的包糭技巧，後生仔做都得，親手包成了一隻糭，自我感覺良好，自然有興致，於是包完一隻又一隻，紮起一束糭子時，第一時間非烚煮，是「呃Like」，將傳統食物變潮流玩物。

新手包糭3大精選1塊糭葉都包掂！

西米水晶糭食譜

食譜 西米水晶糭（包） 材料 西米100克、水2湯匙、糖10克、菜油1/2湯匙、紅豆蓉30克、糭葉6塊、禾稈草3條 做法 1.將糭葉及禾稈草浸洗乾淨。 2.西米加水稍微打濕，加糖及菜油拌勻。 3.瀝乾糭葉及禾稈草，抹乾糭葉後均勻塗上油。 4.開始包糭，先加西米，再加紅豆蓉，再覆蓋西米。 5.包好糭葉，用禾稈草紮實。 6.冷水開始，放入西米糭，用中火煮40分鐘完成。放涼後冷藏15分鐘享用。

健康小貼士：

在中醫的角度，西米有健脾補肺，潤澤皮膚的的功效。紅豆具消腫利水的功效，而紅豆含豐富鐵質，能夠促進血液循環，有助身體去水腫。比糯米糭易消化。



攝影、攝錄、剪接：李啓康



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