麥當勞｜Ｍ記2食物混搭網友自創甜品神仙食法！比意式甜品更美味

連鎖速食餐廳麥當勞除了有基本的漢堡、薯條、可樂以外，還有各種不同的產品供消費者選擇。有一名女網友表示自己將麥當勞兩種商品結合在一起品嚐，竟意外地非常美味，讓她開心地發文分享。



原PO在Dcard以「麥當勞甜點的神仙吃法」為題發文，她說之前和男友到歐洲玩，在當地的咖啡廳吃到一款甜點「affogato」，這是一款意大利甜點，其特色就是將濃縮咖啡淋在雪榚上，冰熱交織的口感深受許多人喜愛。原PO說第一次知道有這種神奇的組合，大讚發明的人很厲害。

原PO將麥當勞的冰美式咖啡加入麥旋風攪拌品嚐，讓她大讚非常好吃。（Dcard截圖）

▼巨無霸新吃法（按圖看清👇👇👇）

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也因為對這款甜點念念不忘，她回台灣後常常到咖啡廳尋找有沒有這種甜點可以吃。日前原PO在麥當勞看到新口味的麥旋風（又稱冰炫風），她突發奇想想要自己嘗試製作「affogato」，於是特地點了花生口味的麥旋風，並交代店員不要攪開，然後再點了一杯冰美式，接著將冰美式倒進麥旋風裡攪拌，一品嚐讓她驚為天人，直呼「超級好吃」。

原PO說麥旋風裡的花生和Oreo朱古力特別搭，加入咖啡後一點都不違和，甚至覺得比在歐洲吃到的原版「affogato」還好吃，讓她開心地發文分享並強力推薦大家嘗試看看。

貼文引來不少討論：

「咖啡配上雪榚真的有夠搭啊」、

「收藏起來，下次來試試」、

「感覺很好吃」、

「我上次有用原味試過，超級好吃」、

「就是漂浮雪榚紅茶/綠茶的概念」。



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還有老饕分享自己的做法：

「加布丁（布甸）也很好吃喔」、

「我跟男友都在火鍋店自製affogato，使用火鍋店的咖啡機來杯濃縮咖啡，再去冰淇淋（雪榚）區挖一勺牛奶或香草冰淇淋，讚啦」、

「好市多的ucc無糖咖啡球（藍色），加上好市多的藍盒冰淇淋超級好吃喔」、

「之前網上有人推薦用小美冰淇淋，中間挖空倒一小杯濃縮咖啡進去」、

「可以試試熱美式，變成花生oreo鴛鴦奶茶」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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