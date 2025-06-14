蔥保鮮｜蔥用剩點處理？台農糧署教延長保鮮3招 1個月仍翠綠新鮮
撰文：風傳媒
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台灣日前蔥價十分便宜，許多民眾趁便宜買蔥回家做蔥蛋、蔥捲、蔥油餅，不過買太多用不完怎麼辦？
除了煉成蔥油，還有兩個懶人保存法，不僅可以讓青蔥半年放不壞，還能翠綠又美味。台灣全聯曾在「生活小百科」上分享，買回家的的蔥常常用不完，保存不慎又會硬掉、爛掉、黏成一團。全聯表示只要透過冷凍法、栽種法就可以解決。
蔥營養成分（按圖👇👇👇）
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台灣全聯教2招延長青蔥保鮮期，放1個月也翠綠新鮮不乾癟
想讓蔥保持新鮮更久？全聯提供以下兩個簡單又實用的保鮮方法，幫助料理愛好者有效減少食材浪費，提升料理品質。
1、冷凍法
先將蔥的水分吸乾，接著把蔥綠和蔥白切段，放入密封袋中，再放進冷凍庫保存。使用時可直接取用，既方便又能維持新鮮。
2、栽種法
將剩下的蔥根放入瓶中，加入少量水淹沒根部，就能讓蔥持續長出新芽，延長蔥的使用期限。
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過去台灣農糧署也曾在Facebook上分享過青蔥保存法：
1、包裹保存法
將整把青蔥用廚房用餐巾紙包好，並把蔥尾部分折進塑膠袋中，放入冰箱冷藏，可保存約4到5天。
2、分段保存法
先將青蔥洗淨並擦乾，然後將蔥白和蔥綠切成段，放入底部和上層都鋪有餐巾紙的保鮮盒中冷藏，保存時間可延長至約7天。
3、冷凍保存法
同樣洗淨、擦乾並切段後，將青蔥放入乾淨的保鮮盒中冷凍保存，冷凍（雪藏）期可達一個月以上，依然保持新鮮不變質。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蔥買回家別直接放冰箱！全聯教2招延長保鮮期，放1個月也翠綠新鮮不乾癟】
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