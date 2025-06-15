水煮餐｜20年只吃水煮餐致皮膚潰爛！醫生推薦吃一物一星期即改善

長期堅持零油飲食可能對健康造成意想不到的影響。一名美國病患因為恐懼油脂，堅持20年不碰油膩食物，導致皮膚出現潰爛症狀，直到攝取五花肉後才逐漸康復。



台灣家醫科暨減重專科醫師宋晏仁在YouTube頻道《胡乃文開講》中分享，這位來自美國的病患因為害怕食用油脂，長達20年只吃水煮食物，凡是含油的食材一律不碰。然而某天，他的皮膚開始出現潰爛情況，即使看遍各科醫生，進行皮膚切片檢查，仍找不出病因。

4種超級食物幫你擺脫膚色暗沉、蠟黃（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：護膚｜擺脫膚色暗沉蠟黃 醫生推4種超級食物！2招免費養出好皮膚

「人體需要油脂，五花肉不見得是毒藥。」宋晏仁表示，這位病患在收看他談論這個觀點的節目後，開始嘗試食用五花肉。令人驚訝的是，短短一週後，病患的皮膚狀況就開始好轉。

為了驗證是否確實與飲食有關，病患曾一度恢復無脂飲食，結果皮膚病症立即復發，再次食用五花肉後又獲得改善，這個特殊案例讓在場的中醫師胡乃文也感到相當驚訝。

相關文章：護膚｜80％皮膚老化全因紫外線？營養師傳授8招避免皮膚提早老化👇👇👇

+ 7

宋晏仁進一步解釋，好的蛋白質和好的油脂是現代人最常缺乏的兩種營養素，攝取不足可能導致缺乏胺基酸和脂肪酸。他強調，任何天然、原型的蛋白質食物，如豬肉、魚肉、鴨肉、大豆等，都含有優質蛋白質和油脂。「沒有所謂的超級食物，只要是適合自己、有益健康的食物，就是好食物。」

相關文章：濕疹｜天氣悶熱汗水多易引起濕疹皮膚腫癢 6大營養預防皮膚發炎👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

醫曝「高油脂飲食」是腸道殺手 恐提高大腸癌風險

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

