「搵乜都平」葵芳店開幕優惠$1起　$2洗碗海綿4件／$3保鮮袋20個

搵乜都平（Big Deal）生活百貨超市葵芳店開幕了！過萬件家品優惠低至$1，不僅廚房用品、小家電，連美妝、手機產品、寵物用品、行李箱、食材都有。洗碗海綿4件只$2，食品級保鮮袋$3有20個、一次性PE手套$6有100隻、$98有13件鍋具套裝、$158多功能電陶爐等等，分分鐘平過淘寶、拼多多，不用承擔風險睇到又摸到！



搵乜都平Big Deal ｜葵涌廣場地舖過萬件家品低至$1

生活百貨超市「搵乜都平（Big Deal）」繼荃灣、觀塘，葵涌廣場又開多間了！2000呎地舖過萬件家品低至$1。$1有啲乜？這天就找到飯勺、牙籤等，其實大部分家品很多都$10以下，例如：洗碗海綿4片$2、食品級保鮮袋（盒裝小）20個$3、不鏽鋼三腳蒸架$5、一次性PE手套100隻$6、強力去油污廚房濕紙巾80片$8、保鮮膜罩10-24cm碗盤通用$8，還標誌着「國際食品級PE膜，-60°至100°耐冷耐熱。微波爐、蒸箱、冰箱通用」、耐高溫矽膠刮刀$9等等。

日本Daiso｜12款廚房好物最後1樣為砧板抗菌防臭 不鏽鋼石有奇效

按下圖看「搵乜都平Big Deal」抵買廚房家品：

+ 54

搵乜都平Big Deal ｜鍋具13件套裝$98 每件8蚊都唔使！

廚具小家電這裡也是以平價為主，小至輕便款無線打泡棒$19，到折疊電熱水壺$79、無線渣汁分離果汁機$88、電陶爐$158、氣炸鍋$198。廚具方面，不鏽鋼鍋具5件套装$88、鍋具13件套裝$98，平均每件8蚊也不用！趣味一點的全自動家用棉花糖機、三層朱古力噴泉機、爆谷機都有。

按下圖看「搵乜都平Big Deal」抵買廚房小家電：

+ 10

搵乜都平Big Deal ｜寵物美妝個人護理 速乾美甲燈$18

2千呎地舖，除了小家品，還分有寵物、手機配件、美妝、兒童文具、旅行用品等不同區域貨架。口罩、濕紙巾等個人護理用品也有很多選擇。快適樂口罩獨立包装30個$12、KN95獨立口罩10個裝$18、冷感降溫冰凉貼（10包）$12、迷你便攜濕紙巾64張$9、日本去漬廚房濕紙巾120片$10、強力去油污廚房濕紙巾80片$8、蒸氣眼罩一包約10個$10、迷你速乾美甲燈$18、防蚊窗紗$25等等。

按下圖看「搵乜都平Big Deal」其他抵買家品：

+ 16

搵乜都平 Big Deal

地址：葵涌廣場地下A23號舖

