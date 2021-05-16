消委會廚師刀｜特福$219媲美孖人牌$2000！陶瓷刀耐用勝不銹鋼刀?

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-16 12:48

鋒利耐用的廚師刀必備廚具，消委會曾聯同國際消費者研究及試驗組織，委託歐洲的獨立實驗室測試13款多用途廚師刀，發現售$219的「法國特福」中國產的陶瓷廚師刀，耐用及鋒利程度，可媲美近$2000的「德國製孖人牌」不銹鋼廚師刀，兩者相差近9倍，評分同獲4分。

消委會曾測試 13 款多用途廚師刀，當中發現不銹鋼刀樣本的鋒利度及硬度方面較參差。（林若勤攝）

消委會同時發現不銹鋼刀的鋒利度及硬度方面比較參差，陶瓷刀表現較為平均，耐用程度比不銹鋼刀優勝，但柔韌性相對較低，若意外跌撞或使用時力度過猛，較易斷裂。測試參考ISO 8442-1及ISO 8442-5標準進行，項目包括刀身的硬度、鋒利度、保持鋒利的能力、耐銹蝕程度、強度、跌撞試驗後的損壞程度來評估其耐用性，同時由實際使用者出發，就樣本的方便程度評分。該次測試中涵蓋13款廚師刀樣本，10款屬不銹鋼刀，售價由$188至$2480，相差達12倍；其餘3款是陶瓷刀，賣$219至$1299，差額有5倍。總評分達最高4.5分，分別是2款最貴的不銹鋼刀，包括「三叉牌」售$2480，及「孖人牌」售$1799。

延長刀具的使用壽命，鈍了的不銹鋼刀可適當地磨利，續後使用。（林若勤攝）

其餘售價較低的樣本在整體表現上亦良好，當中4款僅售$219至$378較便宜的刀款，包括「宜家家居」$230元、「法國特福」$219元、「藤十朗牛刀」$378元及「Zyliss」$229，與3款過千元的樣本「京瓷」$1299元、「旬」$1350元及「WMF」$1700相若，價錢最高相差6.8倍。

按圖了解消委會過往測試13款廚師刀的整體表現 （由總分高至低排名）︰

+ 21 + 21 + 21

刀具的鋒利程度，以中國生產的「法國特福」最鋒利，被評為「優秀」；次為「三叉牌」及「京瓷」，獲評為「非常佳」。測試亦發現，10款不銹鋼刀的鋒利度及保持鋒利能力參差， 3款陶瓷刀表現相對較佳及平均，耐用程度更勝不銹鋼刀，但因其材質較硬，消費者一般較難自行磨利。至於，耐銹程度方面，消委會將不銹鋼刀樣本浸在60°C的鹽水中6小時，檢視刀身有否出現銹蝕，結果全部沒有出現明顯銹蝕，表現理想。另外，所有樣本在強度測試都表現出色，面對極端的溫度變化，全部樣本皆未有變形。在跌撞試驗中，3款陶瓷刀樣本的損壞情況較嚴重，試驗後分別出現刀身、刀柄斷裂、刀刃及刀尖崩缺。

消委會將不銹鋼刀樣本浸在60°C的鹽水中6小時，檢視刀身有否出現銹蝕，結果全部沒有出現明顯銹蝕，表現理想。（VCG）

消委會提醒消費者使用廚師刀時，應注意以下事項，請點擊下圖﹕

+ 2 + 2 + 2

善用刀身的不同部位，應用於處理不同類型的食材。（消委會提供）

消委會同時表示，刀身不同部位應處理不同類型的食材，由於刀刃後部用力的效果較佳，可用來處理果仁、瓜果等較硬或較難切的食材。不過，不適用於陶瓷刀，因陶瓷刀的柔性較低，不當使用會令刀身損壞。

參考資料︰消委會