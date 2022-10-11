梳打粉清潔｜用錯梳打粉或損廚具藏細菌！5類爐鍋忌梳打粉去污漬

梳打粉（小梳打）早知其功能多多，煮食製糕餅、浸發食材、去頑固污漬...不過，雖是天然清潔劑，看似萬能，但原來卻是一些爐具餐具的剋星，胡亂使用，分分鐘去污不成，還會令用品報銷！



去除頑固污漬的天然清潔劑，第一樣想到的便是梳打粉，但是否什麼材質的鍋具餐具都適合？（Pixabay）

梳打粉的清潔威力，我們說過很多，尤其不銹鋼鍋具，去千年污漬慳水慳力。不過，若你「舉一反三」什麼爐具都用上梳打粉，或梳打粉加鹽加醋便大錯特錯了！因為不是所有材質都能承受得起梳打粉的去污能力。以下有5種爐具或餐具便需避免用梳打粉清潔，否則得不償失。

按圖看哪5種爐具或餐具不宜用梳打粉清潔：

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1. 陶瓷爐灶、焗爐



不少爐具為了美觀和方便清潔，會採用陶瓷玻璃外層，只要每次煮食後清潔便不易藏污納垢，但假若你發現爐具出現白色薄膜，可能你已錯用了梳打粉清潔，若持續使用還可能劃損表面。

正確清潔：溫熱水、檸檬或白醋，再以乾布抹拭

陶瓷玻璃面的爐灶或焗爐都不宜用梳打粉清潔免磨損。(Pixabay)

2. 鋁質鍋



鋁質的鍋具輕身又傳熱快，是不少入廚初哥的首選。梳打粉清潔不銹鋼鍋具效果好，但不等於可用在鋁質鍋具上，鋁鍋外層有較厚的氧化皮膜，以防生鏽產生毒素，但這層皮膜容易與梳打粉中的鹼性物質產生化學作用，會變色，或出現一些黑色的氫氧化鋁成為黑垢。相反，若使用酸性物質便能輕鬆去除這些黑垢及焦塊。

正確清潔：洗潔精、檸檬和白醋清潔頑固污漬

3. 鍍金餐具



鍍金餐具表層的黃金其實非常柔軟，使用梳打粉擦拭不僅會劃花飾面，還可能導致鍍層磨損，漂白水、強酸或強鹼類清潔劑也不宜使用，會令餐具變質甚至報銷。

正確清潔：稀釋的洗潔精、水

4. 大理石或雲石面



不少人會以大理石或雲石作廚房枱面的材質，若長期以梳打粉清潔或會造成磨損或導致失去光澤，即使百潔布也不適宜。

正確清潔：洗潔精或大理石專用清潔劑，但不要用熱水，冷水或溫水已可

5. 木製餐具



無論木筷、木鏟、木碗、木砧板皢木製品都不宜使用梳打粉清潔，不但會磨損表面，失去光澤，還會因損傷而易藏細菌、發霉。木製品喜乾爽，不宜用梳打粉外，也不應浸泡和用洗碗碟機，因濕氣積聚和烘乾的過程都會讓它容易發霉或變形。

正確清潔：洗潔精和清水，以海綿沾點清潔液擦洗

洗碗碟機不宜洗木製餐具，容易導致變型變質發霉。(unsplash)

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梳打粉8大用途

1.清洗不鏽鋼鍋污漬；2.清洗焦鍋；3.自製天然通渠水；4.清洗咖啡杯；5.釋放雪耳膠原；6.清洗蔬果；7.烚蛋完美剝殼；8.清洗抽氣扇、抽油煙機、發霉位置

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資料來源：Tom’s guide、早安健康